François Hollande s'engage pour La Réunion

François Hollande est à La Réunion. C’est en tant que président de la Fondation "La France s’engage" que l’ancien Président de la République effectue ce déplacement sur deux jours. C'est à l'hôtel Mercure Creolia à Saint-Denis que François Hollande réserve ses premiers mots à la presse dès son arrivée matinale ce lundi dans notre département.



La dernière fois que l’ancien chef d’Etat avait posé les pieds à La Réunion c’était en août 2014, dans le cadre d’une visite officielle deux ans après son accession à l’Elysée.



"La France s'engage est un projet que j'ai lancé comme président de la République et qui se poursuit aujourd'hui dans le cadre d'une fondation", avait déclaré l’ancien chef d’Etat au moment de succéder à la présidence de Martin Hirsch, en septembre 2017. Depuis, il sillonne la France pour promouvoir des projets innovants que sa fondation accompagne.



"La France s'engage" a pour objectif de promouvoir des initiatives innovantes privées, jugées d'intérêt général. Elle ne se limite à aucun domaine précis, même si le secteur de l'économie sociale et solidaire est particulièrement favorisé. Des projets ayant trait à l'éducation, la culture, la solidarité, l'écologie, ou encore la santé peuvent ainsi être soutenus.



François Hollande vient plus particulièrement promouvoir à La Réunion le concours Outre-mer lancé par sa fondation jusqu'au 15 octobre.



"Un effet de levier pour des porteurs de projet innovant"



La filière Outre-mer du concours s’inscrit dans le prolongement du concours national tout en s’adaptant aux réalités des territoires ultra-marins. L'ancien Président de la République pourra, dès ce matin et toujours à Saint-Denis, se rendre compte des projets innovants en terre réunionnaise. ce sera notamment le cas avec la visite d'une entreprise innovante en matière de déplacements urbains.



En proposant une dotation de 100.000 € (versée sur 3 ans) à ses lauréats, la fondation ambitionne d'être "un effet de levier pour des porteurs de projet innovant et répondant à des problèmes sociaux", selon le leitmotiv affiché par la fondation. Les lauréats bénéficient de l’appui d’une communauté d’experts et de mécénat de compétences afin de faciliter le changement d’échelle de leur projet.



Malheureusement, à ce jour, aucune candidature issue de l’Outre-mer n’a été labellisée. Sur les deux dernières éditions du concours national, seuls 10 candidats ultra-marins ont déposé un dossier dans le cadre de la phase 1. En 2018, un seul projet a été sélectionné en phase 2, alors même que les Outre-mer représentent près de 2,6 millions d’habitants dont 1,2 million de jeunes. "C’est la raison pour laquelle la Fondation la France s’engage a décidé de lancer son grand Tour de France de l’engagement en Outre-Mer à La Réunion où notre équipe sera présente deux jours afin de rencontrer des projets innovants, promouvoir notre concours et rencontrer la jeunesse", informe la gouvernance de la fondation



La fondation a été reconnue d'utilité publique en mars 2017. Elle dispose d'un budget annuel de 30 millions d'euros. Si ce budget est couvert à hauteur de 8,5 M€ d'argent public, pas moins de 16,5 millions proviennent de fonds privés tels que BNP, Total, Andros et Artemis.