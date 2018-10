François Hollande en dédicace à la FNAC de Ste-Marie

En visite sur l'île de La Réunion jusqu'à ce mardi 9 octobre, François Hollande, ancien président de la République de 2012 à 2017, échange ce lundi après-midi avec ses admirateurs lors d'une séance de dédicaces pour son livre "Les leçons du pouvoir".

Dans cet ouvrage, et pour la première fois depuis qu’il a quitté l’Élysée en 2017, François Hollande s’explique sur ses expériences politiques, sur l’exercice du pouvoir mais aussi sur sa vie privée.



Au menu, les questions que beaucoup de Français se posent, telles que : Comment vit un président au jour le jour ? Comment tranche-t-il dans le feu de l’action ? Comment agit-il sur la scène internationale ? Comment a-t-il décidé des mesures impopulaires pour redresser le pays. Il évoque aussi l’incompréhension parmi les siens.



Il livre aussi son point de vue sur la crise que traverse la démocratie européenne et sur l’avenir de la gauche réformiste, mais surtout, il dévoile les raisons qui l'ont poussé à ne pas se représenter lors de l'élection présidentielle de 2017. Il se pose à compter de 15H, et pour trois heures de dédicaces, à la Fnac de Duparc Sainte-Marie.