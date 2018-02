François Hollande écrit un livre sur ses années au pouvoir

Moins d’un an après les élections présidentielles, BFMTV nous apprends que François Hollande profite de sa retraite politique pour terminer le récit d’un livre retraçant les aspects positifs et négatifs de son parcours à la tête de l’Elysée. Son ouvrage a pour titre provisoire "Les leçons du pouvoir", et la date de publication est prévue pour le 11 avril.



Cette date n’a pas été choisie au hasard puisque selon les informations recueillies par BFMTV, "(…) à cette échéance, le Parti Socialiste aura déjà désigné son nouveau Premier secrétaire."



Le livre publié par l’ancien président de la République aurait pour objectif d’expliquer les "réussites et les erreurs de son quinquennat". La particularité de son œuvre est qu’il écrit lui même son livre à la main, puis c’est sa cheffe de cabinet qui est chargée de relire et de mettre au propre les notes.



Ce n’est pas la première fois que François Hollande se met à écrire. Parmi ses ouvrages, il y a eu "Devoir de vérité" publié en 2006, et "Changer de destin" qu’il avait publié pendant sa campagne présidentielle, avant d’être élu en tant que président de la République en 2012.