François D'Haen continue de creuser l'écart, Thévenin et Mussard toujours derrière Blanc

François D'Haen est passé au poste de l'école de Sans-Soucis, à Saint-Paul. Il va maintenant descendre jusqu'à la Possession pour rallier Saint-Denis par le Chemin des Anglais.



Arrivé en haut du Maïdo à 14h33, il possède une très confortable avance sur son poursuivant, Pascal Blanc, qui a pointé au Maïdo 1h17 après, à 15h50.



Derrière, on retrouve toujours les deux Réunionnais, Freddy Thévenin et Didier Mussard, qui ont atteint le Maïdo avec 32 minutes de retard sur Pascal Blanc. Ils donc perdu un peu de temps dans l'ascension.



De son côté, Kilian Jornet poursuit sa course. Il a abandonné la cinquième place à Antoine Guillon. On notera également l'abandon du Japonnais Tsuyoshi Kaburaki à Ilet à Bourse.



Chez les femmes, c'est très serré aux avants-postes. Emelie Forsberg est arrivée à 14h15 à Grand Place, suivie par Nathalie Mauclair à 14h16.