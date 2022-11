Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention, visite l’Établissement public de santé mentale de La Réunion Le Ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, a démarré sa visite officielle à La Réunion dans l’Ouest, à l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de La Réunion. Pour l’accueillir ce lundi 28 novembre, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, Karine LEBON, députée de la deuxième circonscription, Cyrille MELCHIOR, président du conseil départemental, Laëtitia LEBRETON, conseillère régionale en charge de la santé, Emmanuel SÉRAPHIN, maire de Saint-Paul et président du conseil de surveillance du CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion), Laurent BIEN, président directeur général du CHOR et de l’EPSMR, Lionel CALENGE, directeur général du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) , Gérald INCANA, président du conseil de surveillance de l’EPSMR, François APPAVOUPOULLE, président de la commission médicale d’établissement et Gérard COTELLON, nouveau directeur général de l’ARS La Réunion.

Arrivé ce lundi 28 novembre à La Réunion, François BRAUN, le Ministre de la Santé et de la Prévention, s’est rendu à l’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion à Saint-Paul. De Saint-Leu à la Possession, l’EPSMR couvre ainsi un quart de la population totale de l’île, soit presque 230 000 habitants. Cette visite ministérielle est l’occasion de présenter l’établissement saint-paulois, mais aussi ses nombreuses offres extra-hospitalières dédiées aux patients axées sur l’artisanat et la culture. Au delà des soins psychiatriques prodigués par une équipe pluri-disciplinaire investie, polyvalente et motivée, l’EPSMR de Saint-Paul met en valeur l’ambition portée par l’établissement dans la prise en charge des soins. La dynamique est bien enclenchée pour La Réunion qui est restée très longtemps en retrait des standards nationaux. “Nous bâtissons l’offre de la santé mentale de La Réunion en mettant l’accent sur la qualité des soins”, affirme Laurent BIEN, président directeur général du CHOR et de l’EPSMR qui poursuit “l’établissement a su faire preuve de dynamisme, d’adaptation et nous sommes aujourd’hui volontaires pour porter des expérimentations sur des thématiques pratiques”. La restructuration majeure de l’EPSMR a été présentée au Ministre de la Santé, “Comme à chaque fois lors de mes déplacements, je repère ce qui est positif. Cet établissement est une très belle réalisation et démontre une bonne organisation, dans votre département, de la prise en charge de la santé mentale. Ce qui est indispensable, c’est de répondre aux besoins de santé de la population. C’est un enjeu majeur à La Réunion”, affirme le Ministre qui a pu constater qu’à ce sujet l’île a rattrapé ce retard et qu’en matière de santé mentale, la prise en charge se révèle être exemplaire. Trois films sur la santé mentale ont été diffusés lors de cette visite, la délégation a ensuite visite l’unité Z’Evis, une unité spécifique pour les patients adultes présentant des troubles psychiatriques en phase aiguë. “Saint-Paul est à la pointe de ce qui se fait en terme d’organisation et de structures pour la santé mentale. Après la période Covid, on se rend compte qu’il y a eu pas mal de perturbations, de mal-être et l’hôpital de santé mentale est là vraiment pour accompagner les personnes, des enfants en pédopsychiatrie jusqu’aux personnes âgées,” précise Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul et président du Conseil de Surveillance du CHOR.





Dans la même rubrique : < > Saint-Paul, Ville ambassadrice du Téléthon 2022 Le Bassin de vie de La Plaine Bois-de-Nèfles vers une nouvelle dynamique