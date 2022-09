Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Francofolies : un arrêté pris pour réguler la circulation Les Francofolies se dérouleront du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre 2022 inclus à la Clairière de la Saline-les-Bains. Plusieurs mesures sont prises par arrêté municipal afin de réguler la circulation. Retrouvez ci-dessous les dispositions prises pour assurer la sécurité.



Fermeture du chemin Bruniquel, portion comprise entre la route nationale 1A et la route du Trou d’eau à la Saline-les-Bains (sauf service et bus Kar’ouest)

Stationnement interdit entre la rue Ambroise-VOLLARD, portion comprise entre la route du Trou d’eau et la rue du Lagon

Parking jouxtant le complexe sportif municipal de la Saline-les-Bains et mairie annexe de la Saline-les-Bains réservés pour le stationnement des vélos

Du 29 septembre au dimanche 2 octobre, de 15 heures à minuit :

Circulation et stationnement interdits sur les voies privées du Lotissement DAYOT et du domaine de l’Hermitage (sauf résidents des lotissements)

Du 29 septembre au dimanche 2 octobre, de 21 heures à minuit :

Circulation et stationnement interdits rue Ambroise-VOLLARD (sauf résidents des lotissements et hôteliers)

Par ailleurs, ces quatre jours de concerts doivent être le plus fluides possible. À la fois pour les festivaliers mais aussi pour les riverains et les habitants de la zone balnéaire. Réduire considérablement le trafic routier et faciliter la cohabitation entre usagers représentent deux priorités.

L’enjeu principal reste de pacifier les milliers de déplacements attendus pendant quatre jours de concerts. Ce sujet capital a été pris en considération pour fluidifier l’accès au site. Plusieurs

Pour préserver la tranquillité des riverains, et accéder au site de la manière la plus pratique, le public peut privilégier des alternatives à la voiture : vélo, marche, trottinette…Car à Saint-Paul, labellisée Territoire vélo, nous encourageons les mobilités douces.

Pour aller aux Francos, 4 circuits de navettes Kar’Ouest seront proposés pour faire le trajet jusqu’à la clairière de la Saline-les-Bains. Des trajets en bus totalement gratuits. Toutes les informations pratiques à retrouver à ce sujet en cliquant

