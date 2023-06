La grande Une Francofolies : Lorenzo pour la première fois à La Réunion, Big Flo et Oli reviennent

La "légende vivante" Lorenzo sera l'une des têtes d'affiche des Francofolies qui se dérouleront du 5 au 7 septembre. Les frères Big Flo et Oli seront aussi de retour sur l'île. Selah Sue et Namaan figurent aussi sur la liste des artistes invités. Par BS - MB - Publié le Jeudi 15 Juin 2023 à 15:51

La direction des Francofolies a dévoilé sa feuille de match pour le mois de septembre. Le rappeur et vendeur de cartes Pokémon, Lorenzo, fera sa toute première apparition sur une scène réunionnaise. Originaire de Brest, l'artiste s'est fait remarquer en fin d'année dernière avec un album au concept très original : il avait divisé chaque chanson en plusieurs petits fichiers pour faire gonfler ses statistiques sur les plateformes de streaming.



Big Flo et le marathonien Oli (un freestyle de 10 minutes sur #PlanèteRap) seront aussi de retour à La Réunion.



Parmi les stars réunionnaises, des artistes plébiscitées par le public comme Maya Kamaty et Nathalie Natiembé sernt présentes.



Les concerts se dérouleront à Lespas culturel de Saint-Paul, au Teat Plein Air du 5 au 7 septembre et au Parc de la Saline du 8 au 10 septembre.



Pour le reste de la feuille de match, on retrouvera Selah Sue, Namaan, Pomme, Dinos, Elias (pas de la WWE), Pierre de Maere (sacré révélation masculine et pour la chanson originale de l'année aux Victoires de la Musique) et Zaho de Sagazan.