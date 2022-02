A la Une .. Franck Ayroles signe ” Maman recto verso”, un livre utile et engagé

Franck Ayroles, le peintre et sculpteur niortais, vient de sortir un nouveau livre : " Maman recto verso", un recueil de textes francophones venant de toute la France et de différents pays consacrés aux femmes. La douceur, l’espoir, les rêves mais aussi les douleurs, l’absence, la rancœur sont des sujets traités à travers des témoignages d’une rare diversité. Retrouvez "Maman recto verso" dans toutes les librairies de La Réunion. L’ensemble des bénéfices est reversé à La Fondation des Femmes. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 13:42

Franck Ayroles est un artiste professionnel contemporain. Il étudie d’abord dans la publicité et le cinéma, avant de se lancer pleinement dans l’art. Il voue une grande partie de ses peintures et de ses sculptures aux femmes.



Avec déjà quatre livres d’art à son actif et des sculptures monumentales dans plusieurs villes, Franck Ayroles a su développer un univers très personnel où se mêlent harmonieusement volumes et couleurs, courbes et symétries. Des sculptures mystérieuses, imaginaires, très colorées et aux courbes prononcées.



Pourquoi ce choix si particulier ?



Si Franck Ayroles a fait ce choix de sujet, ce n'est pas dû au simple fruit du hasard. Ces tableaux et sculptures dévoilent son histoire. Le parti pris de se livrer sincèrement dans son art lui a permis de garder une unité de style. De cette manière, il touche aussi l’intimité de chacun.

"Les spectateurs se confrontent aux thèmes universels de la féminité, de la maternité et sont amenés à rapporter ces réalités à leur vie personnelle et intime. Laissons l'art nous emporter, il est pour nous une parenthèse unique, qui nous invite aux voyages vers des pensées nouvelles, notre société a besoin de culture pour mieux s'ouvrir aux autres."



Pourquoi le thème "maman recto verso" ?



"Maman recto-verso", c’est le visible et l’invisible, ce que nous percevons, les apparences parfois joyeuses, mais qui ne reflètent pas toujours la vérité", explique Franck Ayroles.



Les femmes rencontrent de plus en plus des difficultés au cours de leur existence. Des expériences racontées en tant qu’enfant, comment avons-nous été élevé par notre mère, aimante ou pas, présente ou absente, dans une fratrie ou enfant unique, et puis comment nous élevons ou avons élevé notre ou nos enfants, les joies, les difficultés, les tragédies, les bonheurs, les peines, élever un enfant qui n’est pas le sien, choisir l’adoption, vivre avec un enfant handicapé, la maladie, la mort de cet être si cher...



La vie avec deux mamans, être deux mamans à élever un ou plusieurs enfants. L’avortement est aussi abordé dans cet ouvrage, subi ou choisi, la GPA… Quels regards porte notre société ou portons nous-mêmes sur la maternité ?



"Maman recto verso" : Un livre utile et engagé



"En 2006, un éditeur m’avait contacté pour faire un livre autour de ma peinture, j’étais très flatté et très excité à l’idée d’avoir un un bel ouvrage avec mon nom, mais, hormis le fait d’avoir bien marché, je suis resté un peu sur ma faim. Je me suis rapidement projeté, en ayant une réflexion plus humaniste et correspondant plus à ce que je souhaitais faire. J’ai toujours soutenu les associations qui aidaient les plus faibles, les démunis et les ONG qui agissent au quotidien contre la misère et l’injustice.



Et puis, c’est une aventure humaine, faites de partages et d’échanges, car le cheminement est long pour mettre ce genre d’opération en marche. Cependant les efforts en valent la peine, car les deux éditions précédentes ont débloqué des budgets importants et ont permis d’accompagner des actions mises en place par les associations.



Les bénéfices des ventes de cet ouvrage sont intégralement reversés à la Fondation Des Femmes qui agit au quotidien pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. La présidente de la Fondation, Anne-Cécile Mailfert, signe la quatrième de couverture et écrit un texte qui figure dans le livre.



David Foenkinos signe la préface de cet ouvrage et la marraine de la Fondation, Julie Gayet, a également écrit un texte pour l’occasion."















