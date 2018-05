France, ton histoire fout le camp !

En ce 8 mai, nous commémorons la fin de la Seconde guerre mondiale en grande pompe, comme il se doit et comme nous le devons à nos morts pour la liberté.



Nous commémorons, à Paris, en France, en Outre-Mer et ailleurs, la victoire sur le nazisme. Victoire des alliés où la France a pris sa part, bien que n'ayant pas été essentielle.



Le général De Gaulle fut , dans cet élan guerrier et responsable, une pièce maîtresse pour la France, dans l'accomplissement de cette victoire.



Est-ce que ceci restera dans nos mémoires ? Comme je le disais en titre : j'ai bien peur que non !



Ce matin du 8 mai, sous l'Arc de Triomphe, tombeau de soldat inconnu, étaient interrogés de jeunes élèves, du CM, à la 3ème. Alors que les micros interrogeaient ce jeune public sur l'origine de la commémoration du 8 Mai 45 , ou sur l'évocation du général De Gaulle...Silence total . Ignorance totale !



Mais où sont les profs d'histoire, mais où sont les parents , mais où est la culture ? Je ne parle pas des grands parents qui, eux, nés après- guerre, savent.



Je constate que la disparition de notre histoire récente est jetée dans les oubliettes de l'immédiat.



Ne nous étonnons pas alors que nos valeurs qui ont fait notre fierté et ont bâti notre civilisation, disparaissent.