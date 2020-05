AFP France: quatorzaine sur une base "volontaire" à partir du 20 mai pour les Français arrivant de l'étranger hors UE, annonce Le Drian - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 10:36 | Lu 53 fois

(AFP) Les voyageurs français et résidents permanents en France arrivant de l'étranger hors UE seront invités à se soumettre à une quarantaine de 14 jours sur une base "volontaire" à compter du mercredi 20 mai, a annoncé mardi le ministre français des Affaires étrangères. "A partir de mercredi, nous allons demander aux Français (..) qui rentrent en France et (à ceux) qui résident en France de se soumettre volontairement à une quatorzaine", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur la chaîne LCI, en précisant que cette mesure concernait des retours depuis "l'extérieur de l'Union européenne". "Cette initiative sera une initiative autononome, sur la base de la responsabilité personnelle, et cette quatorzaine pourra s'effectuer au domicile ou dans le lieu choisi" par le voyageur de retour en France, a-t-il ajouté. Cette mesure ne concerne pas pour l'heure les étrangers non européens puisque les frontières extérieures de l'UE, y compris donc pour l'entrée en France, leur sont fermées depuis le 17 mars. A l'intérieur de l'UE, Paris espère un assouplissement des restrictions aux frontières à partir du 15 juin, a relevé le chef de la diplomatie française. "Sur les frontières intérieures, nous avons des accords de réciprocité avec les pays voisins et on peut penser que progressivement, le déconfinement aidant et si d'aventure la pandémie ne reprend pas, on va pouvoir aboutir à une remise en question de ces mesures de fermeture", a-t-il dit. "Je pense que progressivement à partir du 15 juin on pourra aboutir à un assouplissement généralisé, en tout c'est que je souhaite", a-t-il ajouté. Pour l'heure, seuls les frontaliers, les personnes ayant un motif familial ou celles rentrant à leur domicile peuvent circuler entre la France et d'autres pays de l'UE.



