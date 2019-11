Communiqué France Volontaires, 10 ans au service de l’engagement volontaire et solidaire à l’international

France Volontaires, la plateforme française des engagements volontaires et solidaires à l’international, fête ses 10 ans, ce vendredi 08 novembre, à l’hôtel Mercure Créolia, en présence de 80 acteurs du Volontariat International.



Un événement rythmé par plusieurs temps forts



Premier temps fort de cet anniversaire, l’allocution de Mme Anne KORSZUK, Responsable de l’antenne de France Volontaires à La Réunion, M. Jean-Daniel BALME, Délégué Général de France Volontaires, et M. Jacques GODFRAIN, ancien ministre, Président de France Volontaires. "Cet anniversaire nous donne l’occasion de partager un bilan des évolutions qui ont marqué le volontariat international et de valoriser les actions menées au cours de la décennie passée", déclare-t-il. "Au-delà du bilan et des enseignements, cet événement représente une opportunité pour le secteur, de collectivement se projeter vers le volontariat de demain, son sens, ses enjeux et son développement. Il nous faut être encore davantage à la hauteur face au fort désir d’engagement de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, et garantir la qualité des opportunités en confortant la place centrale des partenaires locaux, au cœur d’une action concertée", ajoute-t-il.



Second temps fort, les témoignages de volontaires et anciens volontaires qui ont pu témoigner de leurs parcours et de leurs expériences réussies, des interventions aspirant à insuffler activement à l’émergence d’une société de l’engagement solidaire et ouverte sur le monde.



Plusieurs partenaires, dont Laurent LEMAITRE, Président du Club Export Réunion accompagné de Mme Sandra DUCHER, Responsable Coordination et Secrétaire générale du Club Export Réunion ; M. Eric Sam-Vah, Ad- joint au chef de délégation – responsable programme et opération à la Plate-forme d’intervention régionale de l’océan Indien de la Croix-Rouge française (PIROI) ; Mme Yolaine COSTES, vice-présidente du Conseil Régional ; M. Alain ARMAND, vice-président du Département ont valorisé les actions menées avec France Volontaires, ce qui a permis de se focaliser sur le rôle et la place du volontariat comme vecteur d’ouverture au monde, d’échanges interculturels et de cohésion sociale.



Une attention particulière a été portée sur le développement du volontariat de réciprocité, qui consiste à accueillir, en France, des volontaires de pays partenaires. Cette dynamique s’articule autour du concept de volontariat-monde, porté par France Volontaires : un volontariat accessible à toutes et à tous, au local comme à l’international, tout au long de la vie.



Coups de projecteur sur une décennie au service de l’engagement



Les 10 ans ont notamment permis de valoriser les actions menées par l’antenne de France volontaires, depuis maintenant 16 ans, à La Réunion : de solides partenariats et une reconnaissance de la part de partenaires de confiance, la création de nouvelles mis- sions permettant à un plus grand nombre de jeunes de vivre une expérience de mobilité dans les pays voisins, des récits et expériences de vie mémorables, qui donnent envie à la jeunesse réunionnaise de s’engager. Ces coups de projecteurs ont été matérialisés par une exposition photo dévoilée au cours de la soirée. Celle-ci a d’ailleurs vocation à devenir une exposition itinérante, durant une année, au sein des collectivités et institutions partenaires de France Volontaires afin de mettre à l’honneur et de rendre accessible à tous les programmes de volontariats internationaux et les opportunités d’engagement.



L’association France Volontaires



Depuis 2003, l’antenne réunionnaise de France Volontaires œuvre en faveur de la mobilité, de la formation et de l’engagement solidaire des jeunes réunionnais par le biais de programmes de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) et de Service Civique à l’international dans la région Afrique australe (actuellement en Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie) et océan Indien (Inde, Madagascar, Maurice et Rodrigues, Les Seychelles, Union des Comores).

A ce jour, près de 300 jeunes se sont engagés dans des missions de Volontariat de Solidarité Internationale et de Service Civique à l’international, contribuant ainsi aux actions de coopération et de développement économique, social, éducatif et culturel entre les acteurs des pays concernés et les professionnels réunionnais.



Actuellement, 50 VSI réunionnais, ainsi qu’un VSI mahorais effectuent une mission dans les pays de la zone, en partenariat avec les collectivités locales et le soutien des fonds européens (programme Interreg V Océan Indien). Prochainement, 14 volontaires de Service Civique seront affectés en Afrique du Sud (2), à Madagascar (8), aux Seychelles (1), en Tanzanie (1) et en Union des Comores (1) en appui à l’éducation, la francophonie, la culture, le sport, et l’environnement. NP Lu 93 fois







