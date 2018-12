France Télévisions: Yaëlle Trulès, actrice principale d'une nouvelle série tournée en Nouvelle-Calédonie

France Télévisions a officialisé ce mardi 4 décembre la diffusion du troisième volet de la fiction quotidienne OPJ, Pacifique Sud, produite par Terence Films. Cette nouvelle série va être tournée en Nouvelle-Calédonie, à partir de mars 2019.



A la tête de cette série policière, une actrice réunionnaise. Yaëlle Trulès, connue sous le nom de Clarissa, interprète le rôle d'une capitaine de police d’origine réunionnaise, commandante de brigade dans un quartier populaire de Nouméa.



L'histoire met donc à l'affiche le quotidien de ces officiers de police. Mais au-delà du cadre professionnel, la série raconte également la vie de Clarissa, veuve et mère de deux adolescents. Le tout sans oublier les incontournables histoires d'amour...



La série sera accompagnée d’un dispositif transmédia et déclinée dans un double format avec une diffusion quotidienne en semaine (50 épisodes x 26 minutes) et un format de 110’ à partir des cinq épisodes hebdomadaires (10 x 110 minutes).



Avec cette fiction, la Nouvelle-Calédonie et la province Sud comptent bien mettre le tourisme sur le devant de la scène et fera travailler des techniciens calédoniens.