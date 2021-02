Société France Relance : 59 millions de baisses d’impôts en 2021 pour l’industrie réunionnaise

La préfecture a dévoilé le bilan de France Relance à La Réunion pour 2020 et annoncé les orientations pour 2021. 59 millions de baisses d’impôts pour l’industrie réunionnaise, ainsi que la mobilisation de 245 millions au profit de l’île, actuellement à l’étude.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 11:23 | Lu 242 fois

Le communiqué :

France Relance à La Réunion

Dès 2020, plus de 100 millions d’euros déjà validés pour La Réunion

France Relance à La Réunion, ce sont :

· 52 millions d'euros en plus pour le BTP,

· 5 192 jeunes accompagnés dans l'emploi,

· 22 millions d'euros pour le soutien des collectivités.

· 6 projets d'entreprises industrielles soutenus à hauteur de 3,8 millions d'euros,

· une dizaine de projets ont été déposés.



En 2021, l’industrie réunionnaise bénéficiera de 59 millions d’euros de baisse d’impôts de production, de manière pérenne.



Par ailleurs, l’Etat, le Conseil régional et le Conseil départemental de La Réunion travaillent actuellement au contenu d’un accord de relance. Dans ce cadre, l’Etat mobilise 245 millions d’euros de crédits de France Relance au profit de La Réunion.



Enfin, pour mémoire, l’Etat a engagé à La Réunion depuis le début de la crise sanitaire près de 1,5 milliard d’euros de mesures de soutien économique auprès des entreprises : 1 039 millions d’euros de Prêts Garantis par l’Etat (PGE), 191 millions d’euros d’activité partielle, 117 millions d’euros de fonds de solidarité, 147 millions d’euros de reports ou de modulations de charges fiscales et sociales.



Quelques exemples de concrétisation de France Relance à La Réunion dès 2020 :



Exemple #1 France Relance ce sont 39,6 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat à La Réunion, pour un meilleur confort des usagers et de l’activité pour le secteur du BTP. Les usagers et les agents bénéficieront ainsi de meilleures conditions de travail et d’accueil :

· Réhabilitation des locaux de la DEAL et de la DIECCTE,

· Réhabilitation du rectorat de La Réunion,

· Travaux dans l’université de La Réunion,

· Pose de panneaux photovoltaïques dans sur les locaux du Centre d’Information et d’Archives départemental et de ses partenaires accueillis (UR, INRAE, IRD, ANSES, MNHN)



Exemple #2 France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Réunionnais avec le plan « 1 jeune, 1 solution »

· plus de 5 192 jeunes Réunionnais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020

o dont 1 289 primes à l’embauche de 4 000 € ;

o dont 2 159 contrats d’apprentissage avec une aide de 5 000 euros ou 8 000 euros ;

o dont 1 744 emplois aidés (PEC et CIE)



Exemple #3 France Relance ce sont près de 22,9 millions d’euros d’acomptes déjà versés aux collectivités locales de La Réunion au titre de la garantie de leurs recettes fiscales, y compris les recettes d’octroi de mer, afin qu’ elles continuent d’agir en période de crise. Ce sont également 12 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement (DSIL) exceptionnelle engagés pour accompagner les communes dans leurs investissements en 2020.



Exemple #4France Relance accompagne les entreprises réunionnaises à l’export, ce qui est essentiel pour leur intégration dans leur espace régional.

16 entreprises réunionnaises ont bénéficié en 2020 des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.





Exemple #5 France Relance c’est un plan pour tous les Français : les Réunionnais se sont saisis des mesures de relance dès 2020

France relance a accompagné le verdissement du parc automobile des Réunionnais avec 2 003 primes à la conversion et le bonus écologique accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont 621 particuliers qui ont bénéficié de Ma Prime Rénov’ ; le dispositif a été assoupli au 1er janvier 2021.





Exemple #6 France Relance c’est le soutien à l’industrie réunionnaise

Les entreprises réunionnaises devraient bénéficier de 59 millions d’euros de baisse des impôts de production dès 2021.

