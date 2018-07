France Ô, la chaine dédiée à l'outremer, va disparaitre

La chaine de télévision France Ô, dédiée à l'outremer, sera supprimée de la TNT d’ici à 2020, a annoncé jeudi le gouvernement.



Cette suppression s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel public. En contre-partie, on devrait assister à un renforcement des médias publics ultramarins (le réseau Outre-mer 1ère) et d’un "portail numérique enrichi", si l'on en croit le communiqué du premier ministre, Edouard Philippe.



Le gouvernement assure par ailleurs qu’elle s’accompagnera d’"une amélioration très significative de la visibilité des outre-mer dans les programmes à forte audience des chaînes de France Télévisions".



Le budget de France Télévisions consacré à la coproduction de programmes ultramarins (10 millions d’euros) sera préservé.



Le gouvernement a par ailleurs fixé à 190 millions d’euros le montant total des économies que l’audiovisuel public devra réaliser dans le cadre du vaste plan de réduction des dépenses publiques à l’horizon 2022.



Ces économies se répartiront à hauteur de 160 millions pour France Télévisions et 20 millions pour Radio France. Les 10 millions restants seront à la charge des autres groupes du service public audiovisuel, à savoir Arte, l’Institut national de l’audiovisuel (INA), TV5 Monde et enfin France Médias Monde (maison mère de France 24 et RFI).



Pour 2019, l’effort à réaliser sera de 35 millions, dont 25 millions d’euros à la charge de France Télévisions.



Parallèlement, l’audiovisuel public devra investir 150 millions d’euros supplémentaires dans le numérique d’ici à 2022 grâce à des redéploiements.