Politique France Insoumise Réunion adopte une résolution contre "l’oppression économique et culturelle" Ce mardi 1er mai, la France Insoumise de La Réunion a organisé son assemblée générale à Saint-Denis, en présence du député Eric Coquere et sous la présidence du député Jean Hugues Ratenon. 130 personnes ont répondu à l'invitation des organisateurs. Lors de cette réunion, une résolution a été adoptée à une très large majorité. Elle acte notamment l'organisation de la Convention de la France Insoumise Réunion au mois de juillet prochain.

"Vu l’aggravation des inégalités et des injustices en matière d’emploi, de revenus, de logement et d’éducation imputables à la politique du gouvernement, qui frappent de plein fouet les Réunionnais et réduisent l’exercice de la solidarité nationale à un vain mot,



Vu les contraintes qui pèsent sur le présent et l’avenir de la société et de l’économie réunionnaises, du fait de la persistance des monopoles abusifs, des processus de fixation opaques des prix, de la dépendance alimentaire et énergétique et de l’urgence écologique,



Vu l’incapacité manifeste de l’État à prendre en compte les spécificités du territoire et de la population réunionnaises dans les domaines économique, social et culturel,



Vu l’absence d’initiative des pouvoirs publics visant à permettre à La Réunion de s’inscrire et de rayonner dans le bassin indianocéanique, qui constitue pourtant son cadre économique et géopolitique naturel,



Vu la situation semi-coloniale qui continue de prévaloir dans notre pays et la nécessité de combattre plus que jamais pour l’Égalité,



Vu l’oppression spécifique, économique et culturelle, ainsi que les discriminations qui frappent les Réunionnais sur leur propre sol et nécessitent des moyens de lutte spécifiques, en vue de pour conquérir des positions de pouvoir lors des échéances électorales à venir,



Par la présente,



Annonçons la tenue prochaine d’une convention des Insoumis de La Réunion au mois de juillet 2018 en vue d’adopter, en fraternité avec les camarades de France hexagonale et en présence de leurs représentants, les textes et les principes d’organisation adaptés au combat des Réunionnais.



Un comité d’organisation sera désigné en ce sens dans les jours qui viennent, sous la direction du député Jean-Hugues Ratenon.



Adoptée à Saint Denis le 1er mai 2018."





