France-Finlande : Les Bleus renouent avec la victoire

Antoine Griezmann est allé trouver deux fois les cages adverses grâce également au travail de Benzema, acclamé par ses supporters lyonnais. Les Bleus ont ainsi développé un jeu "maitrisé", notent les commentateurs sportifs.



"Même si on n’a pas tout bien fait ce soir, on a retrouvé de la confiance, et la qualité technique était présente", s’est félicité Didier Deschamps, le sélectionneur. En remportant la victoire face aux Finlandais, son équipe a mis fin à une série de 5 matchs nuls consécutifs.



Après ce match, la France maintient sa première place dans le groupe D - même si toutes les équipes n’ont pas le même nombre de rencontres - avec 12 points, devant l’Ukraine (5 points), la Finlande (5 points), la Bosnie-Herzégovine (3 points) et le Kazakhstan (3 points).