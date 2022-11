La grande Une France-Danemark : La qualification est possible dès ce samedi pour les Bleus

L'équipe de France peut espérer se qualifier pour les 8e de finales dès ce samedi, en cas de victoire face aux Danois. Par La rédaction - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 06:25

Difficile d'apprécier un spectacle dont les coulisses sont entachées de scandales. En effet, alors que la coupe du monde bat son plein au Qatar, beaucoup ont décidé de s'en détourner, préoccupés par la situation locale en matière de droits de l'Homme et choqués par les conditions d’organisation, alors que des soupçons de corruption pèsent sur l'attribution décidée en 2011 par la Fédération internationale de football association (Fifa).



Parmi les nombreuses raisons d'un boycott figure le lourd bilan humain sur les chantiers. En effet, ce sont plusieurs milliers d’ouvriers immigrés (venus d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka) qui ont perdu la vie dans la construction des stades, sans compter les ouvriers blessés en raison des terribles conditions de travail. Rappelons que le pays est en outre connu pour son absence de respect des Droits de l'Homme, discriminant les femmes et les personnes LGBTQ (ces dernières étant victimes d'exactions commises par les forces de sécurité qataries).



S'ajoute à cela l’aberration écologique que représente la construction de stades éphémères climatisés à ciel ouvert, dans un pays déjà détenteur du record mondial d'émissions de CO2 par habitant.



Ce deuxième match des Bleus sera diffusé 23h ce samedi. Après leur victoire face à l'Australie (4-1),l'équipe de France reste la favorite de son groupe. Dans un stade de 44.000 places dans lequel se joueront également plusieurs autres matchs de poule et une 8e de finale, les Bleus doivent s'imposer pour s'assurer une qualification en tant que premier de leur poule.



En effet, la France peut se qualifier dès ce match en cas de victoire. Peu importe le résultat du match Australie-Tunisie, en cas de victoire française, les Bleus gagneront leurs tickets pour la suite de la compétition. Au contraire, les Danois doivent s'imposer afin de rester tout simplement en lice pour une deuxième place dans le groupe, seul moyen d'atteindre les 8e.

Le Danemark, l'un des possibles out-siders de la compétition



Même si les Scandinaves ont quelque peu loupé leur entrée dans cette coupe du monde en n'arrachant qu'un match nul face à la Tunisie, les Danois étaient considérés comme l'un des possibles out-siders de la compétition.



Demi-finalistes lors du derniers euro, les Danois ont accroché les Bleus lors de leurs trois dernières rencontres, avec deux victoires en juin et de septembre dernier face à eux. Déjà dans le même groupe en 2018, le match avait débouché sur un nul décevant pour les Français.



La composition définitive de l'équipe de France sera connue demain dans la journée.