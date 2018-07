A la Une . France/Croatie : Les gendarmes se déploieront près des fan-zones Le commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière Laurent Frutos l'annonce : au vu de la semaine meurtrière sur nos routes et en prévention de l'augmentation du nombre d'accidents induit par l'ambiance festive d'après-match, les gendarmes seront nombreux à contrôler les automobilistes ce soir, notamment aux abords des fan-zones.

Ci-dessous, le communiqué du commandant de l'EDSR

En réaction à la la hausse significative des accidents mortels survenus ces derniers jours sur le département de La Réunion, les unités de l'EDSR ont poursuivi leur action de sécurisation des axes, tout juste après avoir paradé au Barachois à l'occasion du défilé des troupes.



Ainsi, sur le chemin de retour de ce service d'honneur, les militaires de la BMO de ST-BENOIT ont contrôlé un véhicule qui venait de refuser la priorité dans le rond-point des Marsouins et pour cause... l'éthylomètre a révélé un taux de 1,17 mg/litre d'air pour cet automobiliste bénédictin âgé de 43 ans. Récidiviste, il devra répondre de ces faits devant la justice et son permis lui a été retiré sur le champ !



En plus de ce délit routier, les motards de la BMO de La Rivière Saint-Louis ont relevé cet après-midi :



- 1 vitesse excessive en agglomération (ST-LOUIS);

- 7 non-port de ceinture;

- 2 usage de TPH en conduisant;

- 1 non-port de casque.



Les deux autres BMO viennent de débuter un service de contrôle nocturne anti-addictions et la BMO de Rivière Saint Louis sortira en seconde partie de nuit en appui de la brigade du TAMPON pour mettre en place le même type de contrôle.



Toutes les unités de la Réunion (EDSR et brigades territoriales) accompliront ce même effort demain en déployant des contrôles aux abords des différentes axes desservant les "fan zones" installées en zone de compétence gendarmerie.



Le but est de mettre en place un maillage du terrain bien visible pour dissuader les fêtards de prendre la route après avoir consommé de l'alcool ou autre produits stupéfiants.



Chef d'escadron Laurent Frutos

