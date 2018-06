France-Argentine: Passera, passera pas en 8e de finale?

Ce soir, l'équipe de France va jouer un match décisif de la Coupe du Monde 2018. Pour ces 8e de finale, elle affrontera l'équipe tant redoutée de Lionel Messi à 18 heures.



Après un match nul contre le Danemark mardi, les Français attendent beaucoup de l'équipe de Didier Deschamps. Le sélectionneur sait bien tout l'enjeu de ce match contre l'Argentine. C'est pourquoi il a décidé de ne pas montrer sa mise en place face caméras et prépare le match directement depuis le camp de base à huis-clos.



Si la France perd ce soir, elle sera définitivement élimée de la Coupe du Monde 2018 et Didier Deschamps sera le premier sélectionneur qui échoue à ce stade. Une casquette qu'il n'est pas prêt à endosser.



Tout le monde est derrière les Bleus ce soir et croient en cette victoire contre les Argentins. Même si la principale bête noire de ce match reste l'incontournable Lionel Messi, l'équipe de France compte bien montrer de quoi elle est capable. Rendez-vous dès 18 heures pour connaître le dénouement de ce suspens...