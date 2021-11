France Alzheimer Réunion : Journée de sensibilisation pour mieux lutter contre la maladie

Le communiqué :



Stands d’information et bien-être, initiation à la zumba et spectacles de danse. C’est le programme alléchant qui attend le grand public lors d’une journée de sensibilisation qu’organise France Alzheimer Réunion, ce dimanche 7 novembre.



La Réunion compte quelque 10 000 personnes atteintes d’Alzheimer et l’objectif de cet événement est de sensibiliser le maximum de gens à cette maladie dégénérative. Le but est aussi d’informer sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement visant à soutenir les familles, notamment en ce qui concerne la prise en charge des malades aussi bien à domicile qu’en EHPAD.



France Alzheimer Réunion a ainsi le plaisir de vous convier à cette journée qui se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Nous vous saurions gré de vous munir de votre pass sanitaire et de porter un masque.



Date : Dimanche 7 novembre 2021

Heure : De 9h00 à 15h00.

Lieu : Gymnase Nelson Mandela de Saint Pierre.

Au plaisir de vous y accueillir,

L’équipe de France Alzheimer Réunion