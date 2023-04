Revenir à la Rubrique TCO France 2030 : Le TCO et la Banque des Territoires signent la convention de financement pour le projet “zac Cambaie-Oméga, démonstrateur de la ville durable insulaire et tropicale” Le 17 mars 2022 le projet « ZAC Cambaie-Oméga, démonstrateur de la ville durable insulaire et tropicale » porté par le Territoire de la Côte Ouest (TCO), a été lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) rejoignant ainsi un réseau de 39 territoires lauréats. Il entre maintenant dans sa phase d’incubation.

En tant que lauréat, le TCO bénéficiera d'un accompagnement financier par l'Etat d’un montant de 469 398 €, ainsi que d’un accompagnement technique opéré par la Banque des Territoires qui lui permettra d'incuber les innovations portées dans le cadre de son projet démonstrateur.



La phase d’incubation portera sur les axes suivants :



- structurer la ville jardin : préfiguration de la stratégie végétalisation des espaces de la ZAC, au regard des contraintes climatiques et techniques, avec pour objectif une gestion durable de ces espaces.



- décarbonation de la construction : définition de référentiels autours des thématiques liées à

la qualité environnementale des bâtiments (confort thermique).



- aménagement et construction bioclimatique : définition de référentiel autours des thématiques liées à l’aménagement bio climatique et à la mise en place d’appréciations techniques d’expérimentation (ATEX) ou d’avis techniques (ATEC) pour vérifier la faisabilité technique des process identifiés et favoriser les réplications.



- conduite et pilotage de projets



Le TCO bénéficie du soutien de France 2030, opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat afin de mettre en œuvre les solutions innovantes développées au cours de la phase d'incubation. Interne



Le projet d’aménagement de la ZAC Cambaie Oméga est l’une des opérations phares de l’Ecocité de La Réunion qui couvre un ambitieux programme urbain - résidentiel et économique - articulant le cœur d’agglomération du TCO. Ce nouveau quartier mixte doit permettre de répondre aux besoins des habitants en matière de logements, de services et d’équipements, d’activités économiques et de déplacements. Il constitue un levier de développement qui irriguera l’ensemble du territoire Ouest, du littoral jusque dans les hauts.



Le démonstrateur se donne pour ambition de structurer un projet d’aménagement sobre et résilient agissant sur les caractéristiques locales - l’éloignement et les conditions climatiques - tout en répondant aux enjeux de confort en milieu urbain. À ce titre, la ZAC souhaite être porteuse d’exemplarité et d’innovations orientées vers la sobriété foncière, la frugalité énergétique et l’essor de la filière bâti tropicale bioclimatique ainsi que le développement des économies circulaires et collaboratives. Elle constitue une opportunité de consolider et promouvoir le savoir-faire réunionnais dans la conception et la réalisation de procédés constructifs bas carbone, dans la poursuite et le respect de l’identité architecturale créole.



Mireille Coianiz-Morel, vice-présidente du TCO : « Le projet de la ZAC Cambaie préfigure de la volonté du TCO de bâtir un nouveau modèle d’aménagement durable et résilient et de développer la ville du quart d’heure qui vise à encourager les déplacements doux entre les lieux de vie, lieux d’activité et lieuxde loisirs. Cette ville s’inscrit dans la nécessité de réduire notre empreinte carbone en modifiant en profondeur nos pratiques dans la manière de concevoir la ville. Ce partenariat avec la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts est une véritable opportunité et une aide précieuse qui nous permettra d’accélérer et de concrétiser la transformation de notre territoire en une capitale économique, durable, tropicale et créole au service de toutes les réunionnaises et réunionnais. »



Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires : « La Banque des Territoires salue la volonté forte de la collectivité de conduire une politique d’investissement ambitieuse au service du territoire avec cette opération aussi emblématique que l’Ecocité. La communauté d’agglomération du TCO peut compter sur notre soutien avec la mise à disposition d’une offre globale d’accompagnement en ingénierie, en financement et en investissement. Accompagner les réponses aux défis de la ville durable : sobriété, inclusion, productivité, résilience, représente un enjeu majeur pour développer de nouvelles manières de réfléchir et de concevoir le futur des territoires.»



Le programme national « Démonstrateurs de la ville durable » de France 2030 lancé en mai 2021, s’inscrit dans la stratégie d’accélération « Solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants » et dans la démarche gouvernementale « Habiter la France de Demain ». Il est doté d’une enveloppe de 305 millions d’euros et est opéré par la Banque des Territoires et l’ANRU pour le compte de l’Etat.



Ce programme ambitionne de créer un réseau national de projets démonstrateurs adressant la diversité des enjeux de la transition écologique et sociale et illustrant la diversité des territoires français : Des petites communes rurales jusqu’au grandes métropoles, des villes périurbaines jusqu’au quartiers prioritaires de la ville (NPNRU).

Ce financement a été officialisé ce jour par Mireille Coianiz-Morel, vice-présidente du TCO, Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires et Nicolas Blanc, directeur régional Réunion-Océan Indien de la Banque des Territoires.







