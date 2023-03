Revenir à la Rubrique CIVIS France 2030 : Annonce des 8 lauréats de l'appel à projets "Plan innovation Outre-mer" Annonce des 8 lauréats de l'appel à projets "Plan innovation Outre-mer" pour accompagner l'innovation dans les territoires ultra-marins à hauteur de 14 millions d'euros.

Le communiqué du gouvernement :



Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Rolland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, Jean-François Carenco, ministre chargé des Outre-mer et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, annoncent les huit lauréats de l’appel à projets « Plan Innovation Outre-mer » de France 2030. Ce dispositif vise à soutenir une diversification et une modernisation des économies ultramarines en accompagnant l’innovation dans les secteurs à forte valeur ajoutée.



Pour soutenir l’innovation en outre-mer, l’État a mobilisé une grande diversité d’acteurs économiques, académiques et institutionnels pour lancer un « Plan Innovation Outre-Mer ». Celui-ci s’inscrit dans la continuité des Assises des Outre-mer et de la stratégie trajectoire Outre-mer 5.0 pour la transformation des territoires ultra-marins français. Cette action place la créativité et l’innovation, qu’elles soient techniques, sociales ou organisationnelles, au cœur de la transformation des territoires. Elle vise à créer les conditions d’émergence de projets territoriaux innovants ayant un impact significatif tant au niveau économique et social, qu’environnemental.



L’appel à projets « Plan Innovation Outre-mer » est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement et géré par la Banque des Territoires pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030. Il fait suite à l’appel à manifestations d’intérêt « Innovation Outremer » qui a permis à l’État, dès novembre 2020, d’accompagner treize lauréats à hauteur de 1,2 million d’euros pour financer des études d’ingénierie en vue de poursuivre le montage de leurs projets et d’en améliorer le contenu et la qualité. Certains de ces projets ont ensuite déposé leur dossier à l’appel à projets.



Soutenus dans le cadre de France 2030, les lauréats de l’appel à projets viennent d’être sélectionnés par l’État sur avis d’un jury d’experts indépendants. Les huit projets, dont six étaient lauréats de l’AMI, vont bénéficier d’un accompagnement global de France 2030 d’environ 14 millions d’euros.



Cette mobilisation permettra de:



mettre l’innovation au service des besoins spécifiques des territoires notamment la préservation et la valorisation des ressources naturelles locales, l’alimentation durable, la résilience face aux risques naturels ;

réunir des consortiums d’acteurs économiques, institutionnels, de la recherche et de l’innovation ;

créer, sur le plan financier, un effet de levier grâce au recours à des co-financements à hauteur de 30 % minimum. L’État tient à saluer la qualité des projets présentés par l’ensemble des candidats et les invite à consulter les dispositifs nationaux et régionaux de France 2030 disponibles sur le site de France 2030 :



Au délà du soutien à des projets innovants, le Gouvernement soutient également la recherche dans les Outre-mer. Lors leur visite officielle en Guyane en décembre 2022, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre délégué chargé des Outre-mer avaient annoncé le lancement d'un programme prioritaire de recherche, doté de 15 millions d'euros de France 2030, portant sur les enjeux environnementaux spécifiques aux territoires d'Outre-Mer. Ce programme, dont l'Institut de recherche et développement (IRD) assure le pilotage, mobilise l'ensemble des équipes de recherche impliquées sur ces thématiques et s'appuiera sur une approche interdisciplinaire des sciences de la durabilité. Il conciliera ainsi la valorisation de l'important patrimoine naturel ultramarin et sa conservation face à de nombreuses menaces, notamment liées aux pratiques agricoles, forestières et aquacoles non durables.







