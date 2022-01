National France : 2% des classes fermées à cause du Covid-19

Sur les 527.200 classes que compte la France, 9.202 sont fermées pour cause de Covid. Selon le ministère de l'Éducation nationale, on dénombre 47.453 élèves positifs. Par Zinfos 974 - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 10:42





Contrairement à l’ancien protocole sanitaire où la classe fermait dès la détection d’un cas positif, le nouveau protocole n’engendre pas une fermeture automatique. Lorsqu’un élève est testé positif, les autres élèves doivent subir trois tests. Le premier doit avoir lieu au moment de la détection du cas positif, le second deux jours plus tard et le dernier quatre jours plus tard. Le protocole a encore été assoupli ce jeudi, prévoyant désormais que si un nouveau cas positif apparaît dans une classe dans un délai inférieur à sept jours, les élèves n'auront pas à recommencer le parcours des trois tests. Le variant Omicron et la vague qui l’accompagne, ou plutôt "le raz de marée" comme le qualifie le ministre de la Santé, Olivier Véran, perturbe la vie quotidienne des Français et la rentrée scolaire en métropole. "Le raz-de-marée est bien là, il est vertigineux mais nous ne cédons pas à la panique", avançait le 3 janvier Olivier Véran devant l’Assemblée nationale en préambule du projet de loi sur le pass vaccinal. Dans les chiffres dévoilés ce jeudi par l’Education nationale, on dénombre au total 47.453 élèves testés positifs depuis lundi, de la maternelle au lycée, et 5.631 adultes. Selon France Info , le ministre de l’Éducation ajoute que 75.000 élèves et 3.000 adultes sont considérés comme cas contacts et placés à l’isolement. Sur les 527.200 classes françaises, 9.208 sont fermées et 28 établissements scolaires ne peuvent pas ouvrir.Contrairement à l’ancien protocole sanitaire où la classe fermait dès la détection d’un cas positif, le nouveau protocole n’engendre pas une fermeture automatique. Lorsqu’un élève est testé positif, les autres élèves doivent subir trois tests. Le premier doit avoir lieu au moment de la détection du cas positif, le second deux jours plus tard et le dernier quatre jours plus tard. Le protocole a encore été assoupli ce jeudi, prévoyant désormais que si un nouveau cas positif apparaît dans une classe dans un délai inférieur à sept jours, les élèves n'auront pas à recommencer le parcours des trois tests.