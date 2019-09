Franc succès pour les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Paul

Cette année encore, le programme des Journées Européennes du Patrimoine était riche à Saint-Paul !



Cet événement incontournable a réuni près de 2 000 participants sur le territoire rien que pour l’inauguration de l’exposition “Savanes: Nout Liberté sous le vent”. Celle-ci met en valeur les multiples facettes du paysage de la Savane de Saint-Paul, uniques à La Réunion et intimement associés à la vie quotidienne des populations, à l’histoire et à l’identité de cette partie de l’île.



Visite de la mosquée de la rue Suffren, fabrication de jeux lontan, balade-spectacle au coeur de la Savane, découverte de cette même savane avec une écologue afin de percer les secrets de la flore typique de ce lieu, visites guidées des zones humides de Savanna, escape game nature “Dans les pas de Thérésien Cadet”, spectacle vivant… Bref, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur notre territoire.



Retour en images des temps forts de ce week-end.