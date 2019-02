<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Franc succès pour la première édition du Forum # des métiers du numérique Dans le cadre de la semaine nationale des métiers du numérique, le Pôle Emploi de La Réunion et la Ville de Saint-Paul organisaient la première édition du Forum # des métiers du numérique ce lundi 25 février 2019 dans le jardin de la mairie de Saint-Paul.

Beaucoup personnes ont fait le déplacement pour découvrir les métiers de demain.



“Il n’y a pas de réussite professionnelle sans transition numérique. C’est un secteur dynamique qui enregistre 10% de progression sur les cinq dernières années”, annonce Yann Polard, directeur territorial sud de Pôle Emploi.



Le numérique est l’un des secteurs qui recrute le plus et qui constitue un vivier croissant d’emploi à la fois au sein des entreprises qui produisent des biens et services numériques et, plus largement, au sein de toutes celles qui utilisent ces technologies.



Dans ce contexte, une semaine nationale des métiers du numérique se déroule jusqu’au 1er mars dans toute l’île.



Point d’orgue de ce rendez-vous digital, la première édition du Forum # des métiers du numérique s’est déroulée ce lundi 25 février de 8h à 13h dans le jardin de la mairie.



L’objectif étant de “provoquer des rencontres entre les entreprises, les partenaires et les demandeurs d’emploi afin de créer des synergies et apporter de nouvelles opportunités d’emploi aux Saint-Paulois”, affirme Valérie Reboulleau, directrice de Pôle Emploi de Saint-Paul.



Toute la matinée, des conférences se sont succédé dans la salle du Conseil Municipal de la mairie autour du thème du numérique : mixité dans les métiers numériques ; e-réputation et image numérique ; témoignage Start uper ; transformation digitale (devenir une entreprise centrée sur le client).



Le numérique dans les métiers de demain



Dans le jardin de la mairie, six “Villages” dédiés au recrutement ; au développement local ; à la mobilité ; au numérique ; au LAB accueillaient et renseignaient les visiteurs sur les métiers du numérique.



Des objets fabriqués grâce à une imprimante 3D, en passant par un job dating inversé (ou ce sont les recruteurs qui viennent à la rencontre des demandeurs d’emploi et non l’inverse), la présentation des espaces de co-working ou encore la présentation de toutes les formations existantes et professionnalisantes dans le domaine du numérique…

La matinée était résolument placée sous le signe de la transformation digitale.



Selon Olivier Tainturier, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Paul, “D’ici, 2030 le numérique sera présent dans tous les emplois et filières professionnelles. Il est fondamental.”



Si en France comme à La Réunion, le monde du digital accuse un léger retard en comparaison avec d’autres pays, environ 10% de la population n’a aucune compétence numérique. “Aussi La Réunion a sa carte à jouer en favorisant cette proximité avec l’outil numérique”, poursuit le sous-préfet.



Lycéens, jeunes actifs, quadragénaires en recherche de reconversion, le monde du numérique ne laisse pas insensible et séduit aussi bien les hommes que les femmes.



“Cette matinale du numérique est belle parce qu’elle vise aussi à promouvoir des talents du numérique des demandeurs d’emploi, auprès des entreprises”, précise le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé.



Pour le premier magistrat de la ville, l’importance réside dans la valorisation “des demandeurs d’emploi avec compétences numériques, ou avec compétences force de vente ; de même que les créateurs de projet. Comme il est important encore, d’accompagner les entreprises dans leur volonté de développer leur activité via les réseaux sociaux, et de susciter des vocations.”



Nul doute que cette première édition du Forum # des métiers du numérique à fait naître des vocations chez les personnes présentes. Ville de Saint-Paul





