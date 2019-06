Frais voire froid dans les hauts la nuit prochaine, sec et souvent ensoleillé pour débuter la semaine

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

ce soir les températures chutent rapidement dans les hauts. Les minimales de la nuit seront inférieures à 5° au Maïdo, au volcan, Bourg Murât voire au Brûlé, et comprises entre 5 et 10 ° à la Nouvelle, Cilaos, Petite France, Plaine des Palmistes.

Sur le littoral on peut attendre des relevés entre 17 et 20°.

la nuit prochaine,

poussés par l'alizé, quelques paquets nuageux voyagent dans le ciel de la moitié Est ou tutoient le littoral.

Peu d'entre eux provoquent des précipitations qui sont toujours plus probables sur les versants du volcan ou dans la région de Sainte Rose.

Sur une large partie de l'île, le ciel est peu nuageux voire dégagé.

3:

Lundi matin

4:

Lundi après midi

5:

l'alizé reste soutenu

.

Il n'épargne que les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest qui sont abritées par le relief.

Sinon, il est ressenti sur le reste de l'île mais les plus fortes rafales concernent les côtes Sud et Sud Ouest et Nord et Nord-Est avec des vitesses de 60/70km/h probables.

Les brises se renforcent un peu sur les plages de l'Hermitage et de la Saline l'après-midi.

La haute mer est houleuse.

2019 JUIN 30 17h30Photo: 17h46: on admire le coucher du soleil depuis les Colimaçons. METEO REUNIONSur les côtes Nord et Sud, le vent souffle modérément.La haute mer est houleuse.des nuages faiblement pluvieux transitent au large des côtes Est et Nord-Est et peuvent mouiller les régions de Saint Benoît ou Saint André mais très temporairement.La région de Saint Philippe/Sainte Rose et les flancs du volcan restent exposés à quelques averses.Dans la matinée, le soleil domine et les sommets du volcan en profitent aussi.Sur l'Ouest et le Sud, le soleil brille généreusement mais il faut un certain temps avant que la fraîcheur matinale soit vaincue.on observe une couverture nuageuse modérée sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest et dans l'intérieur. Elle gagne vers le littoral sur le Nord et le Nord-Ouest. Les averses restent anecdotiques.Le littoral Ouest et Sud conserve de belles éclaircies.En revanche des paquets nuageux et quelques averses peuvent toucher temporairement les versants Est et Sud du volcan et la région littorale de Saint Joseph à Sainte Rose.Les maximales attendues vont de 14/15° au Maïdo et au volcan à 27/28° à Grand Fond/Saint Gilles en passant par 26° sur le Chef-lieu.Température du lagon: autour de 24.5°.Sur ce je vous souhaite une douce nuit. A demain!Patrick Hoareau.