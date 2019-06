A la Une ... Frais voire froid cette nuit en altitude, venteux avec fortes rafales demain jeudi On attend encore des gelées au Maïdo et sa région la nuit prochaine

2019 JUIN 19 15h45 REUNION



Bon après midi la Réunion!



Graphique: simulation d'Arome pour Jeudi fin d'après midi. En rouge sont les régions les plus exposées aux vents les plus forts. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: ciel de la nuit prochaine: les nuages situés au Sud-Est de la Réunion et qui sont bien visibles sur la photo satellite ont de bonnes chances d'être poussés par les vents d'Est Sud-Est ce soir et la nuit prochaine. Il pourront venir s'échouer sur les côtes Est de l'île entre Saint Joseph et Sainte Marie avec des passages d'averses.

Le volcan, les plaines et hauts du Sud sauvage sont également exposés.

Ailleurs le ciel est peu nuageux voire clair la nuit prochaine ce qui favorise la baisse parfois rapide des températures une fois le soleil couché.

On peut encore attendre des températures en dessous de 3/4° au Maïdo et dans les hauts de Trois Bassins.



2: ciel demain Jeudi : en dehors des averses résiduelles possibles sur la moitié Est le bleu domine. Les nuages défilent rapidement dans le ciel réunionnais car le vent soutenu ne leur laisse pas le loisir de s'installer.

La région déventée de la moitié Nord-Ouest est plus exposée aux développements nuageux plus résistants sur les pentes et par débordement sur le littoral. On peut même noter quelques averses l'après midi qui seraient bienvenues.



3: L'alizé animera la journée. Les rafales les plus fortes sur notre littoral devraient être observées vers Pierrefonds et Gillot. On peut attendre des vitesses de 75 à 85km/h. Rafales aussi sur la côte Est dans les hauts comme au volcan.

De fortes rafales devraient souffler au large des côtes Ouest mais le vent ne devrait pas rentrer sur les plages et sur le Nord-Ouest.



4: la haute mer est houleuse.

Température du lagon: autour de 25°.



5: Vendredi : peu d'évolution notable. Le vent vire au secteur Est et reste soutenu avec de fortes rafales.



6: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 14heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).



Dans les hauts: moyenne du jour: 15.4°, hier : 15.3°



GITE DU VOLCAN: 11.8° 10.7°

BOURG MURAT: 13.6° 14.4°

MAIDO: 10.8° 11.5°

LA NOUVELLE: 16.3° 14.9°

PETITE FRANCE: 15.7° 15.2°

CILAOS: 20.5° 20.8°

PLAINE D PALMISTES: 16.4° 15.2°

GRAND COUDE: 17.7 ° 19.4°



Sur le littoral: moyenne du jour: 25.6°, hier: 24.8°



GILLOT: 25.8° 23.7°

LE PORT: 25.9° 25.1°

TROU D'EAU: 26.8° 25.3°

PIERREFONDS: 25.4° 25.9°

LE BARIL: 23.9° 23.7°

PT STE ROSE: 25.3° 24.4°

SAINT BENOIT: 26.2° 25.1°

SAINT ANDRE: 25.6° 24.9°



Sur ce je vous souhaite une douce soirée et une excellente nuit en espérant vous retrouver demain.



PATRICK HOAREAU





