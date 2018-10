Courrier des lecteurs Frais bancaires et intérêts acquis

Tout le monde se plaint des frais bancaires, pour un oui pour un non, appliqués par les banques. Surtout ici où elles bénéficient d'un monopole restreint à une petite quantité de banques. MAIS quid des intérêts versés sur Livrets A LDD etc . rémunérés a 0.75%.

Pourquoi en France la gestion des dépôts est-elle faite "à la quinzaine" ? Cela remonte au début des comptes épargnes, quand SEULES la Caisse d'épargne et LaPoste proposaient cette épargne. Il n'y avait pas les moyens informatiques actuels, et il fallait présenter son livret, pour qu'un programmateur inscrive les intérêts acquis et calcule un nouveau total. Et cela se faisait souvent vers le 2 janvier, quand la banque calculait et versait enfin ces intérêts, pour qu'ils soient inscrits et visibles et disponibles.

Dans presque tous les pays du monde, le calcul des intérêts acquis est fait au jour le jour, tout comme les dates de dépôts et retraits. La France est restée sur son système franco-français, et cela rapporte aux banques.

Alors vus les frais bancaires en hausse, il faut exiger des banques une prise en compte des dépôts et retraits au jour le jour, ET un versement des intérêts acquis au semestre ( comme les banques à Maurice), voire au trimestre.

Avec l'informatisation actuelle, c'est très simple. et sans surcoût pour les banques. En attendant que le GVT décide une hausse des taux, vue l'inflation,ca nous fera quelques petites rentrées d'argent, SANS pénaliser les banques.

À l'heure ou on nous prélève nos impôts au mois le mois, ça en vaut peut-être la peine... PierreYves Pellerin Lu 119 fois





