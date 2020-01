A la Une ... Fraîcheur nocturne, températures agréables en journée, un peu plus humide dans les hauts ce weekend

Modèle européen: analyse de surface superposée à la photo satellite infra-rouge de cette fin d'après-midi. Prévisions pour la nuit du 29 au 30 Janvier



Fraîcheur nocturne sur le littoral pour la saison. Fraîcheur caractérisée dans les hauts.



➡️ Avant le milieu de la nuit le ciel se dégage dans sa majorité. Mais quelques paquets nuageux frappent aux portes du littoral du Sud sauvage en seconde moitié de nuit. Ils sont peu actifs en dehors de quelques ondées isolées.



🎏 Le vent est caractérisé par le souffle léger des brises nocturnes.



🌊 La mer peu agitée à localement agitée sur le littoral du Sud sauvage.



🌡️ Les températures minimales restent inférieures aux normales avec 19° à 21° sur le littoral à l'exception du Nord-Ouest et de l'Ouest où elles tutoient 24°.

Dans les hauts la fraîcheur est bien perceptible. Les thermomètres descendent en dessous de 10° au MaÏdo , au volcan, à Bourg Murât et sont à peine supérieures à Cilaos ou à la Nouvelle.



Prévisions pour le jeudi 30 Janvier



Le soleil fait oublier le fraîcheur de la nuit. Les maximales dépassent 30° sur le littoral Ouest. Peu de pluie.



➡️ En début de matinée quelques paquets nuageux traînent de façon anarchique probablement au large des côtes Ouest ou vers Saint Philippe. Mais ils ne précipitent pas ou furtivement sur le Sud-Est.



En cours de matinée le gris grignote du terrain au dessus des pentes.



➡️ L'après-midi malgré l'omniprésence de la couverture nuageuse dans les hauts et l'intérieur les averses sont rares et isolées.

Le bleu se montre de temps à autre dans les cirques. Il est peu contrarié au niveau de nos sommets.

Le temps reste lumineux et plus chaud qu'ailleurs sur les plages de l'Ouest.



🎏 Le vent est généralement faible. Un léger vent de Nord-Est aère les baies de Saint Paul et de la Possession l'après-midi alors qu'une petite brise de Sud peut rafraîchir les plages après la mi-journée.



🌊 La mer est peu agitée sauf sur les côtes Sud-Est.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont encore inférieures aux normales de Janvier sauf localement dans l'Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h00 le 30 -- Coucher du soleil : 19h01 le 30



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.3 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29/30 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 32/33 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 28 Saint Benoit 28/29 Saint André 29 Volcan 20 Maïdo 18 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Salazie 24

Températures relevées sous abri dans les stations de Météo France à 14h: halo de chaleur sur les plages de l'Ouest. Ailleurs on a parfois du mal à croire que nous sommes en plein été.



Analyse de la situation de surface cet après-midi: courant d'air léger et assez sec sur la zone.



Tendances générales pour le vendredi 31 Janvier et le samedi 01 Février. ➡️ Les nuages dominent dans l'intérieur et les hauts l'après-midi et sont plus généreux . Les averses concernent les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et l'intérieur surtout samedi après-midi.



🎏 Le vent d'Est passe une petite vitesse supérieure avec quelques pointes de 50/60km/h vers Saint Leu et Sainte Rose



🌊 La mer reste agitée sur les côtes Sud et Sud-Ouest avec une petite houle de Sud-Ouest inférieure à 2m.



🌡️ Les températures maximales remontent légèrement et tutoient le plus souvent les normales de saison.

