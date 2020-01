Météo Fraîcheur nocturne dans les hauts, plutôt sec mardi, mercredi et jeudi un peu plus conformes à la saison

La couleur rouge synonyme de chaleur estivale normale est en retrait au Nord de l'île. Une petite sensation de fraîcheur persistera dans les hauts et sur le Sud-Est mardi. Prévisions pour la nuit du 27 au 28 Janvier



Fraîcheur nocturne dans les hauts.



Dès le début de la soirée le ciel se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes s'échouent sur le littoral du Sud sauvage et les pentes de la Fournaise.

Ils sont assez peu actifs mais mouillent néanmoins par places . En seconde partie de nuit d'autres nuages encombrent le ciel Est et Nord mais sont généralement stériles.



🎏 Le vent persiste pendant la nuit sur le Sud et le Sud-Ouest et entre Sainte Rose et Saint Denis flashant parfois proche de 50km/h.



🌊 La mer est agitée par le vent et houleuse le long des côtes Sud-Est.



🌡️ Les températures minimales sont agréables sur le littoral demeurant un peu justes pour la saison, elles voyagent entre 19° et 24° du Sud-Est au Nord-Ouest.

Dans les hauts la fraîcheur nocturne contraste encore nettement avec la semaine passée. Les températures sont proches de celles observées la nuit dernière : moins de 10° à Bourg Murât et Cilaos et au volcan. Ailleurs elles sont comprises entre 10 et 16°.



Prévisions pour le mardi 28 Janvier



Temps assez sec avec des températures maximales souvent inférieures aux normales.



➡️ En début de matinée le soleil est contrarié par les nuages de la nuit qui s'attardent le long des côtes Nord et Est.

Quelques ondées sont probables sur les versants du volcan.

Sur le reste de l'île il ne prend pas ombrage de quelques nuages perdus ci et là.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi s'approprie de plus en plus notre ciel mais nos sommets au dessus de 2000m émergent.



➡️ L'après-midi en dessous de 2000m d'altitude le gris clair domine souvent. L'inversion à 2000m crée une jolie mer de nuages typique des jours d'hiver. Les photos seront probablement magnifiques entre Bourg Murât le volcan entre autres.



🎏 L'alizé ne s'essouffle pas complètement demeurant sensible entre Saint Leu et l'Étang Salé. Ailleurs il a tendance à être plus faible que la veille.



🌊 La mer reste houleuse sur les côtes Sud-Est. Ailleurs elle est le plus souvent peu agitée à agitée.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont inférieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h59 le 28 -- Coucher du soleil : 19h02 le 28



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1011.1 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29/30 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 30/31 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 28 Saint Benoit 28/29 Saint André 29 Volcan 19 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 23 Salazie 23

Températures relevées sous abri dans les stations de Météo France à 14h: en dessous des normales. A peine 29° à la Saline ou seulement 21° à Cilaos ce qui tranche avec les records de Décembre. Températures bien" basses" sur le Sud-Est. Les stations MétéoROI de Saint Paul et de Grand Fond rapportent quand même 31°.



Analyse de la situation de surface cet après-midi: petit vent de Sud-Est sur la Réunion avec une masse d'air sèche. De ce fait les températures nocturnes et même diurnes sont inférieures aux normales.



Tendances générales pour le mercredi 29 et le jeudi 30 Janvier. ➡️ Les nuages dominent dans l'intérieur et les hauts l'après-midi et sont plus généreux . Les averses concernent les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et l'intérieur. Des débordements localisés sont possibles sur la côte.

Les sommets restent ensoleillés et le soleil est moins contrarié sur le littoral Sud.



🎏 Le vent n'est pas véloce et nous arrive de l'Est Sud-Est. Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.



🌊 La mer reste agitée sur les côtes Sud et Est avec la présence d'une houle de Sud-Est(2m).



🌡️ Les températures maximales remontent légèrement notamment sur l'Ouest et le Nord-Ouest.







