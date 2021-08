Météo Fraîcheur matinale et maximales agréables

La grisaille domine ce vendredi là où l'alizé est marqué. Les températures sont fraîches ce matin. Par NP - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 06:14

Le bulletin du jour de Météo France :





Comme les jours précédents, toute la journée, la grisaille est tenace au pied du volcan de Sainte Rose à Vincendo. Elle donne quelques farines ou petites pluies.



En début de journée, ces nuages se retrouvent au niveau du Piton de La Fournaise. Ailleurs, le soleil est le maitre des lieux.



Au fil des heures, le Dolomieu finit par se dégager tandis que le Piton de Bert et ses environs restent dans le brouillard.



Pendant ce temps, Les cumulus bourgeonnent au dessus des cirques et s'étalent principalement vers les hauteurs du Guillaume. De même, le vent de secteur Sud-Est commence à se renforcer.



L'après-midi, les rafales atteignent 70 km/h vers Grand Bois et sur les crêtes exposées, tandis qu'elles dépassent péniblement 55 km/h sur Sainte-Marie.



Côté ciel, les plus belles embellies se situent dans ces secteurs où l'alizé est le plus marqué.



Dans Salazie et Mafate, les éclaircies résistent tandis que dans Salazie la grisaille domine.



Les températures évoluent peu par rapport aux jours précédents : fraîcheur matinale et des maximales agréables où le soleil prédomine comme dans Cilaos où le thermomètre indique facilement 18°C.



La mer reste forte vers la Pointe de La table, au déferlement de la houle australe, voisine de 2 mètres et de la houle d'alizé qui oscille entre 2 mètres et 2.50 mètres. Ailleurs, elle est agitée en raison du vent, mais peu agitée dans les baies de Saint Paul et de La Possession.