Communiqué Foyers privés d'eau au Tampon: Le point de Sudéau à 17h



Les principales opérations qui ont été réalisées durant cette journée :



- Poursuite de la sécurisation de la falaise afin que nos agents puissent intervenir dans le courant de la semaine prochaine

- Réparation d’une des casses en falaise

- Réparation de casses en ville du Tampon



Ces différentes opérations ont permises de rééquilibrer la ressource sur différents secteurs du centre-ville du Tampon. Grâce à ces travaux effectués, les secteurs privés d’eau jusqu’à maintenant ont ou devraient avoir de l’eau dans la soirée.



Ces secteurs sont :



- Pont d’Yves

- Bras de Pontho

- SHLMR 17ième

- Chemin Armanette

- Chemin Badamier

- Chemin Statis

- Chemin Jules Hoara

- Chemin Picard

- Petit Tampon







Point sur la distribution :



- RN 3 du 17ème km au 11ème et les voies adjacentes – certaines rues subissent des perturbations



o Chemin Emile Lallemand

o Rue des Poinsetias

o Sente des citronnelles

o Chemin des bambous

o Rue du Docteur Charrière

o Chemin Hermitage

o Chemin Portail

o Chemin Isautier

o Chemin Léon

o Allée Christophe Plantin

o Rue Maurice Chevalier

o Chemin Emmanuel Nassibou

o Rue Paul Hermann

o Rue Frédéric Badré





Les secteurs suivants resteront fermés, la ressource ne permettant pas d’alimenter ces secteurs.



- Chemin Pétreas Haut et Bas

- Grand Tampon partie haute et basse

- Ville Blanche,

- ligne d’Equerre

- Léopold Brabant

- Chemin Boissy

- Bérive





La commune du Tampon a déployé des citernes que nous ravitaillons régulièrement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des citernes en place.



Pont d'Yves / Bras de Pontho



- Rue Emile Zola – Eglise du bras de Pontho

- Chemin des Longoses – Parking mairie annexe Pont d’Yves

- Chemin Cabeu – Parking Ecole Primaire





17ème Km



- Intersection Chemin Barbot et Allée des Grenadines cité « Azalée »



Terrain Fleury



- Avenue de la République - Lotissement Palmiste Rouge

- Intersection Rue Georges Simenon et impasse Pierre Loti

- Rue Edgard Avril - Parking Collège





Petit Tampon



- Rue Jean-Baptiste Huet - Parking de La Poste / mairie annexe

- Rue Jean-Baptiste Huet – Parking Salle des Fêtes





Bérive



- Chemin de l’Ecole – Place de l’Eglise – Bérive

- Chemin de la ligne d’Equerre – Ecole Primaire

- Cité Chemin Robin





Grand Tampon

- Chemin Grand Tampon Les Hauts – Ecole Primaire





Sudéau appelle l’ensemble des abonnés de la commune du Tampon à limiter leur consommation d’eau pour minimiser les effets de l’absence de ces ressources.



