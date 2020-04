La grande Une Foyer du père Favron : Toujours pas de résultats, l’inquiétude grandit Depuis la découverte d’un cas suspicieux de Covid-19 au foyer du père Favron à Bois d’Olives jeudi dernier, familles et personnels sont toujours en attente des résultats. D’autant que ces derniers n’ont été testés que ce matin.





"Je suis dépassée", lâche Mélinda* accablée. Son frère est résident au foyer du père Favron à Bois d’Olives. Depuis l’annonce d’un cas suspicieux de Covid-19 à l’intérieur de l’établissement jeudi dernier, les résultats n’ont toujours pas été révélés. Une situation qui angoisse les familles des résidents et le personnel du foyer.



Les autres résidents, testés vendredi matin, n’ont également toujours pas leurs résultats. Le personnel n’a été testé que ce samedi. "Ça fait deux jours qu’ils rentrent chez eux la boule au ventre sans savoir s’ils vont le ramener à leurs familles", s’inquiète Mélinda, qui loue au passage une équipe "qui est toujours là pour épauler".



Une situation qui l’exaspère et qu’elle reproche à l’ARS. "Quelles sont leurs priorités? Les hôpitaux ne sont pas dans le rush comme en métropole, mais rien n’est fait pour clarifier la situation au plus vite. Quand je vois ce qui s’est passé avec certaines personnes âgées, je m’inquiète pour mon frère. C’est le directeur du foyer qui a tout pris en charge" s’agace-t-elle.



Pour rappel, un homme présentant des symptômes du coronavirus depuis plusieurs jours a subi un premier test qui s’est révélé négatif. Les symptômes demeurant, un deuxième test a été réalisé et présente des résultats douteux. Entre les deux tests, il a pu entrer en contact avec d’autres résidents même le foyer à suivi un protocole pour l’écarter des autres. Il a été évacué du centre, mais les résultats sont toujours en attente.



*Prénom d'emprunt Nicolas Payet