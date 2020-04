A la Une . Foyer du Père Favron : Le colocataire du "cas douteux" testé négatif Les premiers résultats viennent de tomber concernant une éventuelle contamination à l’intérieur de la fondation du père Favron à Saint-Pierre. Le colocataire du cas douteux est négatif. Les autres résultats sont attendus dans la soirée.







L’inquiétude était forte pour le personnel du pôle handicap dépendance de la fondation du père Favron. Depuis jeudi dernier et la détection d’un cas suspect de Covid-19 à l’intérieur du foyer, les craintes étaient grandes pour le personnel et les familles des résidents. Heureusement, le premier résultat est tombé et est négatif. Il s’agit du colocataire du "cas douteux".



Suite à cette alerte, tous les patients du centre ont été dépistés le jour même, tandis que le personnel a été testé ce samedi matin. En tout, 12 résidents et 60 membres du personnel se sont soumis à ce contrôle. L’ensemble des résultats sont attendus dans la soirée. Nicolas Payet Lu 411 fois







Dans la même rubrique : < > Foyer du père Favron : Toujours pas de résultats, l’inquiétude grandit EDF : Coupure de courant à St-Paul et St-Pierre