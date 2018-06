Foutez-donc la paix aux époux Macron !

Il va y avoir, cette semaine, une émission consacrée à Brigitte Macron. Souhaitons que cela fasse taire les mauvais coucheurs de tous bords, qui passent leur temps à critiquer le couple présidentiel. Je dis bien : « le couple ».



On l’a constaté au travers de mes divers écrits, je ne suis pas du tout un partisan d’Emmanuel-le-Macro(n). Ce sinistre partisan de l’ultra-libéralisme va encore, et un peu plus, nous enfoncer dans la m…



Mais ça gêne qui que ces deux-là s’aiment ?



Ça gêne qui qu’elle soit bien plus âgée que lui?



Quelle importance qu’elle ait tout plaqué pour lui, son élève, âgé alors de 16 ans ?



Vous savez à quoi je pense ? Au merveilleux et très triste film d’André Cayatte, « Mourir d’aimer », directement inspirée de l’histoire de madame Russier, une prof amoureuse d’un jeune élève. Devant le lynchage public et l’acharnement judiciaire, madame Russier s’est suicidée.



On se souvient tous de l’admirable interprétation d’Annie Girardot, sublime comme toujours.



Brigitte Macron est-elle coupable d’aimer ce président que je déteste ? Bien sûr que non. Il faut quand même raison garder et nettement séparer politique et vie privée.



Je rappellerai à chacun que le grand Charlie Chaplin fut longtemps heureux avec une épouse plus jeune de quelque 30 ans !



Surtout… surtout que la vie privée de ces époux-là ne peut en aucun cas avoir une quelconque influence sur la politique française en général. Il est bien assez roublard pour se démerder seul en ce sens.



Je rappellerai à ceux qui feignent l’ignorer, ce que disait tante Yvonne :



« Pour chaque décision délicate, Charles me consulte toujours. Si je ne suis pas d’accord, je le lui dis haut et clair et il m’écoute. Puis, une fois qu’il a pris sa décision, je le soutiens sans réserve ; même s’il a pris une décision contraire à mon raisonnement ».



J’évoquais plus haut le cas de Charlot. Il n’est pas le seul. Nous connaissons tous de ces hommes, vivant heureux en compagnie de femmes plus jeunes. Je me souviens comme ça d’un colonel de Gendarmerie, hélas décédé en sauvetage, qui avait une très jeune et très belle épouse issue d’un de nos cirques. Cela semblait surprendre tout le monde. Pas moi !



Des exemples comme ça, je pourrais vous en citer des mille et des cent. Foutez-donc la paix au couple présidentiel.



On a le droit de ne pas l’aimer, lui ; mais eux, ont le droit de s’aimer.