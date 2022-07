Fournitures scolaires : Participez à l’opération Trok’Ékol du TCO

L’opération Trok’ékol est de retour !

Vous pouvez déposer vos livres, fournitures et effets scolaires encore en bon état. Pour les stylos/crayons/feutres qui vont ensemble, s’ils n’ont pas de boîte, regroupez chaque ensemble de crayons et feutres de couleurs avec un élastique s’il vous plaît. Ce sera plus pratique pour ceux qui les récupèreront+ d’infos sur le Trok’Ékol L’opération Trok’ékol se déroule jusqu’au 31 août 2022.Rendez-vous dans les Trokali de : Saint-Laurent (La Possession) La Marine (Le Port) Plateau Caillou (Saint-Paul) Capucines (Trois-Bassins) Thénor (Saint-Leu)L’agent sur site vous orientera vers l’espace dédié pour y déposer vos dons.Ensemble, donnons une seconde vie à vos effets scolaires ! À très vite dans les espaces de brocante gratuite…