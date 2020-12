AFP Fourniret/Mouzin: pas de résultat au premier jour de la nouvelle campagne de fouilles dans les Ardennes

- Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 21:05 | Lu 54 fois

(AFP) Le parc du château du Sautou cache-t-il le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003? Un peu plus d'un mois après un déplacement de Michel Fourniret dans les Ardennes, de nouvelles fouilles ont débuté lundi, cette fois sans le tueur en série, pour une première journée infructueuse. Il n'y a eu aucune "découverte significative, mais les recherches sont prévues sur toute la semaine, donc on peut espérer puisqu'il y a des endroits très caractéristiques qui n'ont pas encore été travaillés", a déclaré sur place à la presse Me Didier Seban, un des avocats de la famille Mouzin. C'est sur cette vaste propriété de 15 ha, isolée au milieu d'un bois à quelques kilomètres de la frontière belge, sur la commune de Donchery, que les corps de deux jeunes victimes avaient déjà été retrouvés en 2004. Les opérations, ordonnées par la juge d'instruction parisienne Sabine Kheris, présente sur les lieux, ont débuté lundi matin, par grand froid, sur ce site où les engins d'excavation ont été acheminés depuis plusieurs jours. Environ 1,5 ha ont été déboisés "à l'intérieur de la forêt entourant le château", a précisé Me Seban, listant d'importants moyens humains et techniques, dont deux pelleteuses de 20 tonnes. La route d'accès au château est, elle, barrée par les gendarmes, ont constaté des journalistes de l'AFP. En juin, les enquêteurs qui tentent de faire la lumière sur la disparition de la fillette de 9 ans avaient déjà exploré les lieux, sans résultat. Puis en octobre, Mme Kheris, qui a repris les investigations en 2019, avait fait d'abord amener Michel Fourniret, mis en examen dans cette affaire pour "enlèvement et séquestration suivis de mort", à Guermantes (Seine-et-Marne), où avait disparu la petite fille le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école, puis dans les Ardennes. La magistrate avait pour espoir de "déclencher des souvenirs" chez le septuagénaire à la mémoire chancelante, qui avait fini par avouer en mars sa responsabilité dans cette affaire. Deux mois plus tôt, son ex-épouse, Monique Olivier, mise en examen pour "complicité", l'avait accusé d'avoir violé et tué l'enfant. "Le grand tort de la justice (...) pendant longtemps a été de considérer que Michel Fourniret, étant un pervers, mentait. Il a certes menti des fois (...) mais en général quand il a donné des indications, elles ont été vérifiées donc nous croyons que malgré sa mémoire devenue défaillante, il faut l'écouter", a insisté lundi Me Seban, disant son "espoir" de retrouver "la dépouille d'Estelle et lui donner une sépulture décente". - Des lieux familiers - Pendant cinq jours, en octobre, le convoi transportant Michel Fourniret avec son ex-femme s'était rendu dans une maison de Ville-sur-Lumes, où cette dernière affirme qu'Estelle Mouzin a été séquestrée, violée et tuée, dans un cimetière de Charleville-Mézières, sur un terrain à Floing puis au château du Sautou. Malgré ce déplacement sans résultat, Me Corinne Herrmann, autre avocate de la famille Mouzin, avait salué de "sérieuses avancées", soulignant que la famille attendait "de pouvoir inhumer le corps d'Estelle". Selon Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier, Michel Fourniret aurait indiqué certains lieux dans le parc du château à explorer. Le tueur en série connaît bien les lieux: le couple y a vécu de 1989 à 1991, et il a continué d'y retourner régulièrement jusqu'à son arrestation en 2003. Fourniret avait acquis le manoir avec l'argent du magot du "gang des postiches", après avoir déterré un trésor sur les indications d'un ancien codétenu et assassiné la femme de ce dernier. Un épisode rocambolesque qui a marqué un tournant dans son parcours meurtrier. Monique Olivier a été de nouveau interrogée vendredi par la juge qui cherche à déterminer si elle en sait plus dans cette affaire. Le temps presse, d'autant que l'état de santé de Michel Fourniret se dégrade. A 78 ans, ce dernier, dont l'état neurologique est inconstant, est hospitalisé depuis qu'il a fait le 20 novembre un malaise dans sa cellule de la prison de Fresnes (Val-de-Marne), selon le ministère de la Justice. Michel Fourniret a été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001 et condamné à la perpétuité incompressible, puis à nouveau condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux. En février 2018, il a avoué avoir tué deux autres jeunes femmes dans l'Yonne: Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 à 19 ans et dont le corps n'a jamais été retrouvé, et Joanna Parrish, 20 ans, retrouvée morte deux ans plus tard. Clément MELKI et Eléonore DERMY



