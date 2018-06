Foulées de Boucan: Franc succès pour la course solidaire

La 4e édition des Foulées de Boucan s’est déroulée ce samedi 16 juin avec trois courses organisées pour la quatrième année consécutive avec l’association France AVC Réunion et l’appui logistique de l’association BDN Saint-Paul Sports.



Pour Gilles Bourdais, président de l’association France AVC Réunion, "C’est un rendez-vous solidaire car l’ensemble des bénéfices sont reversés à l’association". Avec plus de 600 inscrits, tous les âges et niveaux ont participé et se sont donné rendez vous samedi à partir de 16h30 pour des parcours allant de 1 km pour les plus jeunes et jusqu’à 10 km pour la course élite.



Les organisateurs avaient élargi le dispositif en marge de l’événement sportif en installant tout un "Village Santé" autour de l'AVC et des stands de partenaires afin d’informer sur les causes et conséquences de cet accident. L’heure était à la fête avec de nombreuses animations, des châteaux géants pour les marmailles, des cours de Zumbas, mais aussi des bilans de forme et dépistages des facteurs de risques pour tous.



Cette nouvelle édition a remporté un franc succès. Rendez vous d’ores et déjà pour la cinquième édition l’an prochain.



Photos : Pierre Marchal, Anakaopress