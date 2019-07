Fouilles archéologiques préventives avant la médiathèque de la Saline

Un groupe d’adolescents des centres d’Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) a pu découvrir ce mercredi 24 juillet 2019 les travaux de fouilles archéologiques menés actuellement sur le site de la future médiathèque de Vue Belle. Auparavant, le maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé a rapidement retracé l’histoire du lieu avec son usine, sa balance…



Ces fouilles préventives, menées sous la direction de l’archéologue Thierry Cornec, s’inscrivent dans un processus de connaissance et d’information sur le site.



Lorsque des éléments du patrimoine archéologique sont menacés de destruction par des projets de travaux ou d’aménagement du territoire, publics ou privés, l’État ordonne en effet une mission d’archéologie préventive.



C’était déjà le cas lors du projet d’aménagement à proximité de la grotte du peuplement, dans celui de la Poudrière ou encore sur celui du pôle d’entrée de ville.



L’archéologie préventive ne s’oppose pas à la réalisation des travaux ou d’aménagement mais elle organise l’étude préalable des vestiges lorsqu’aucune autre solution d’implantation ne permet d’éviter qu’il leur soit porté atteinte.

FUTURE MÉDIATHÈQUE DE LA SALINE

Le site de la future médiathèque de la Saline, situé dans le périmètre de la cheminée de l’usine de Vue Belle et dans celui du Hangar Fillod, également inscrit au titre des monuments historiques, devait tout naturellement faire l’objet d’un diagnostic archéologique au regard de ce potentiel.



Reste à savoir maintenant si le diagnostic restera au stade de fouilles préventives ou si au contraire, il nécessitera des travaux archéologiques plus poussés.



Ce diagnostic marque néanmoins le début des travaux de la future médiathèque de La Saline qui devraient démarrer au début de l’année prochaine pour une mise en service de la structure début 2022.



Située face à l’ancienne usine, la médiathèque veut devenir un lien entre les différentes activités associatives l’entourant. Cette nouvelle médiathèque comprendra une ludothèque, une BDthèque, des ateliers pour enfants, des espaces de conférences, d’expositions et de spectacles ainsi qu’une salle informatique.



Contemporain, adapté à son environnement et écologiquement responsable, ce nouvel équipement de plus de 800 mètres carrés se veut également un lieu de sociabilité entre le foyer et le travail.



Un espace qui, au-delà du livre et de la lecture, s’attachera à la construction du citoyen et au service à la population.