Forums du 2 et 9 décembre 2021 avec la CIVIS, CitésLab et le PLIE

Forum de l'insertion



Tu es demandeur d’emploi ou à la recherche d’une activité professionnelle ?

Rejoins-nous au forum de l’insertion et révèle ton talent.



Forum de la création d’activité



Tu as envie de créer ton entreprise mais tu ne sais pas par où commencer ?

Rejoins-nous au forum de la création d’activité et révèle ton talent.





Inscriptions obligatoires pour les "Job Dating" et les ateliers :

Ateliers CitésLab : Contactez notre chef de projet

Sébastien GRONDIN

0692 64 09 79



Job Dating : Contactez notre coordonnatrice PLIE

Béatrice MARIAMA

0692 86 24 42





La CIVIS, CitésLab et le PLIE vous invitent au forum de la création d'activité et de l'insertion qui se tiendra le 2 décembre 2021 à Saint-Pierre et le 9 décembre à Saint-Louis de 9h à 13h. Rendez-vous sur le site du Moulin à café pour Saint-Pierre et à la Mairie pour Saint-Louis.