Forums Territorialisés de l’Action Sociale et de l’Insertion pour être au plus proche des Réunionnais

« L’organisation de Forums territorialisés nous permet de jouer collectif, de nous réunir, de nous unir, pour l’intérêt des Réunionnais. Une coordination de l’ensemble des partenaires pour favoriser un parcours d’insertion efficace est nécessaire et c’est ce que nous proposons aujourd’hui. Le Département montre une nouvelle fois l’intérêt d’« aller vers » pour être à l’écoute de la population et répondre à ses questionnements, ses problématiques ». C’est en ces termes que Augustine Romano, Vice-présidente du Conseil départemental et représentant le Président Cyrille Melchior, s’est exprimée ce matin à Sainte-Suzanne à l’occasion de l’organisation du 1er Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion.



Exposants aux côtés des partenaires de cette première édition, les CCAS de Sainte-Suzanne, de Sainte-Marie et de Saint-Denis, la CGSS, le SIAO (Service intégré d'accueil et d'orientation),... les Services de la Collectivité (social, insertion, formation, mobilité, sport, culture…) ainsi que l’outil de proximité, la Caravane des droits, ont échangé, renseigné le public et mis en place différents ateliers d’animation, de prévention sur la santé et de groupes de paroles. « La demande est forte et cet événement nous permet d’être plus efficaces dans la réponse à apporter à ces publics. C’est une opportunité pour eux d’avoir sur un même site les principaux acteurs, de s’imprégner des mesures et d’être accompagnés dans l’accès à l’emploi », précise Jean-Éric Hoarau, Directeur du TAS Nord.

La Réunion compte 5 TAS (Territoires d’Actions Sociales) répartis sur l’île : dans le Nord ; l’Est ; le Sud-Est ; l’Ouest et le Sud-Ouest. Les professionnels de la Collectivité y accueillent les familles pour toutes les problématiques rencontrées : logement, éducation, financement... Ils proposent aussi un volet insertion (services à la formation et / ou accès à l'emploi), et la mission essentielle qui est la protection de l'enfance (services d'aides sociales à l'enfance). Depuis le 1er janvier, les TAS ont accueilli plus de 290 000 personnes (accueil physique ou téléphonique) dont plus de 67 000 dans le cadre d'une première demande. Ces demandes concernent essentiellement l'information et l'orientation des publics (31%), la mise en place d'un accompagnement au titre de l’insertion (19%), des difficultés financières (18%), des problématiques de logement (12%) et une demande d'aide alimentaire (12%).



Présent sur le site, René Sotaca, Conseiller départemental du canton, rappelle que le contexte économique et social est difficile « Le territoire du bassin Nord compte plus de 210 000 habitants, plus de 33 000 demandeurs d’emploi, plus de 21 000 bénéficiaires du RSA. 34,3% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Département a mis en place un certain nombre de dispositifs qui répondent aux demandes de la population. Pour relayer toutes ces informations, il est nécessaire d’avoir cette proximité ».

Après le territoire du Bassin Nord, le prochain Forum se déroulera à Saint-Benoît le 29 novembre et concernera l’ensemble du bassin Est. Au total, quatre événements seront organisés sur l'île et permettront de rassembler le temps d’une journée, les différents acteurs de l’action sociale.



« La population a besoin d’accompagnement, d’écoute, de proximité, et d’une mobilisation collective et unitaire. Ces forums territorialisés sont l’occasion de dire que nous voulons construire pour la population, et avec elle, l’avenir meilleur qu’elle espère légitimement » souligne Augustine Romano.





