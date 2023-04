Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud Ouest

Département – Territoire d’Action Sociale - Bassin Sud-Ouest JEUDI 20 AVRIL 2023 AUX JARDINS DE LA PLAGE A SAINT PIERRE DE 9H00 A 15h30



DES ACTIVITES CONVIVIALES Activités de plein air et de détente : Yoga Fitness Maloya

Activités de bien être : massages thaï, massages visage et mains, maquillage et soins du visage

Activités artistiques : création de batik, de bijoux fantaisie

Démonstrations artisanales : paillage de tabouret, fibres végétales..

DES STANDS D’INFORMATIONS ET D’ACCES AUX DROITS EN MATIERE D’INSERTION ET D’ACTION SOCIALE Liste ci-dessous des participants

EN CLOTURE, UNE DISCUSSION SUR L’INCLUSION NUMERIQUE ET L’ACCES AUX DROITS EN PARTENARIAT AVEC EMERGENCE OI Le numérik, koman nou ral’sa ?



Organismes & institutions participants Direction de l’Insertion et services Prévention Polyvalence Insertion du Département : accompagnement social et insertion

Caravane d'accès aux droits et à l'information

Accompagnement des BRSA : dispositif de retour à l’activité R+ et R+ CIE

Aide financière à l’insertion, Fonds départemental d’aide aux jeunes et Nouveau Pack Jeune Citoyen

Accompagnement global des demandeurs d'emploi et BRSA

Présentation du CTIE de St Pierre (comité territorial de l’insertion et de l’emploi)

Atelier numérique de la boite à outils de l'insertion par l'Association WEB CUP : communication sur l’application pour mobile « FREDO », communication et inscription sur la plateforme « DORA »

Académie des Dalons de la Plaine des Cafres

Remobilisation sociale et insertion des jeunes 18/25 ans : présentation de l’Académie des Dalons de la Plaine des Cafres

CCAS DE SAINT PIERRE & Maison France Services

Aides et dispositifs du CCAS de Saint Pierre

Accompagnement de conseillers numériques de CCAS de Saint Pierre et MFS pour le diagnostic de droits et aides aux démarches administratives

CIAS

Epicerie sociale

SHAT (Service d’hébergement temporaire)

Maison d’accueil de Bois d’Olives

CCAS DE SAINT LOUIS

ACADIS Mobil : Accompagnement de conseillers numériques de CCAS pour le diagnostic de droits et aides aux démarches administratives

POLE EMPLOI

Prestations aux demandeurs d'emploi et création d'activité

Accompagnement global des demandeurs d'emploi et BRSA

CAF

Accès aux droits, prestations de la CAF pour les familles et les BRSA

Département/ Services d’Aides aux personnes âgées et personnes porteuses de handicap

Actions de santé et Aide Sociale aux Adultes du TAS Sud-Ouest /Département

GIP SAP (répit repos)

Ceci base, espace numérique en faveur des déficients visuels et aveugles

CGSS /TESIS

Accès aux droits et aux soins

Accompagnement numérique "mon espace santé"

Prévention Santé

MISSION LOCALE SUD

Accompagnement des jeunes vers la formation, l'emploi et l'autonomie, PACEA, CEJ, PSAD..



CIVIS

PLIE: accompagnement individualisé et renforcé des personnes les plus éloignées de l'emploi

Cité labs : accueil individualisé pour les porteurs de projet

CHU Réunion

Service Social du CHU

Informations pour le logement

ADIL : Des juristes pour les informations tout public sur le logement

Direction de l’Habitat – CD974 : Aides à l’Amélioration de l’Habitat

CCIR

Offre de formations en alternance à la CCIR Sud

Informations sur les métiers du numérique

Entrepreneuriat Sud

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Accompagnement du public en recherche d’emploi, de formation et des artisans ainsi que pour la création d’entreprise

Service offre d'apprentissage

Présence du CMA Mobil

Chambre de l’Agriculture

Formations et accompagnement aux projets d'installation en agriculture

Accompagnement numérique de recherche d'emplois agricoles et du service Point vert

AFPAR Région

Formation professionnelle

Dispositif Tremplin pour l'Insertion

RSMA Réunion

Offres d'insertion via le RSMA (RSMA Mobil)

CNARM

Actions pour les Réunionnais en Mobilité / offre d'emplois

IRE Initiative Réunion Entreprendre

Membre du Réseau Points Chances : Informations pour les porteurs de projets

ADIE Association pour le droit à l’initiative économique

Membre du Réseau Points Chances : Aides à la création d'activités, plan de financement des micros entreprises

Association REUSIT

Membre du Réseau Points Chances : Couveuse d'entreprise à l'essai, tester son activité avant de l'immatriculer

MAISON FAMILIALE RURALE - CFA

Formations en alternance aux métiers de l’agriculture, dans le domaine de travaux paysagers et la gestion des milieux naturels et de la biodiversité

XENUS formation

Mise en lien des jeunes avec les places d'apprentissage et offre d'emplois dans les métiers restauration, pâtisserie, commerce, accompagnement permis de conduire

GEM Formations

Atelier de coaching et échange sur le parcours de vie et la volonté de développement de chaun : Strata’ Gem

Centre de formations dans le commerce et l'administration : formations continues et en alternance

EMAP

Métiers d'aide à la personne

Formation à l'accompagnement numérique

SPL HORIZON Réunion & Les Tisserands : Transition écologique

Avoir des conseils pour réaliser des économies d’énergie, en lien avec la rénovation énergétique et thermique

Atelier « Nos déchets organiques sont des ressources, compostons-les ! » Présentation des techniques de valorisation des déchets organiques à la maison, au jardin pour gagner en autonomie et en pouvoir d’achat !

Présentation de la filière de valorisation des biodéchets et l’émergence de nouveaux métiers (Guides et Maître composteurs)

Emergence OI « Run Fabrik »

Fablab » sur Saint Pierre : espace pour l'inclusion numérique pour un accès à des technologies avancées, des opportunités de formation, une collaboration et des projets sociaux

