Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud Est

Mardi 28 mars 2023, Site de Miel Vert à la Plaine des Cafres, de 8h à 11h30 ! Nout’ droits, nout’ devoirs, nout’ futur.



Au programme :

Accès aux droits

Le Département de La Réunion :

- La Caravane d’accès aux droits : espace d’accueil mobile, informations et orientation.

- Présentation des missions des services territorialisés (aides sociales aux adultes et actions de santé).

- L’amélioration de l’habitat.



CCAS du Tampon :

- Présentation du métier de conseillers numériques.

- Présentation de la Maison France Service et de ses missions.

- Présentation de l’association « Boutik Sociale et Solidaire ».



Caisse Allocations Familiales :

Accueil et information des usagers.

Prévention

Le Département de La Réunion :

Territoire Action Sociale du Sud Est :

- Les différents métiers des travailleurs sociaux et les accompagnements possibles sur le territoire du Sud Est.

- Les aides sociales facultatives et légales.

- Information sur la veille sociale et sur la domiciliation.

- Information concernant l’accueil inconditionnel et l’accompagnement social mené par les travailleurs sociaux.

- Présentation du travail de proximité à travers le déploiement des travailleurs sociaux dans les bassins de vie.

- Valorisation de la richesse de l’équipe pluridisciplinaire à travers la notion de parcours d’accompagnement social.

- Actions de santé.



CCAS du Tampon :

- Information sur le métier de l'intervenante à domicile.



Pôle Emploi :

- Accompagnement global.



Insertion

Le Département de La Réunion :

Présentation des dispositifs d’accompagnement et d’aides à l’insertion :

- R+, R+CIE.

- Aide Financière à l’Insertion, Fond Départemental d’Aide aux Jeunes et Nouveau Pack Jeune Citoyen.

- Accompagnement global.

- Académie des Dalons.



Adapei :

Présentation de l’établissement par la mise au travail : donner aux personnes handicapées un accès à la vie professionnelle dans des conditions adaptées en vue de leur insertion en milieu ordinaire.



Pôle Emploi :

- Focus sur les métiers en tension, Job Dating et présentation de l’offre de service de Pôle Emploi



Régie Territoriale Sud :

- Présentation des actions de recyclage et de réemploi de l'ACI proxi'cleri (couture et bricolage bois de palette).



ACI JADES :

- Projection de photos et apprentissage de l’utilisation outillages électriques.

- Vers l'insertion et au-delà"- Gren'd'insertion, réhabilitation d'une case créole, Plantes endémiques, jardins partagés, bio-compostage, fruits et légumes longtemps.



Association Nout'Zarlor :

- Présentation des travaux de l'association et atelier de démonstration.



Association la fourche à la fourchette :

- Présentation des travaux de l'association et atelier de démonstration.

- Eduquer et sensibiliser tous les publics à la production agricole saine et locale ; accompagner les producteurs ; écouler les productions agricoles.



Mission Locale Sud :

Présentation des offres de service dans l'accompagnement (dispositif PACEA et CEJ), offre de formations, offre d'emplois des partenaires et offres de mobilité.

PLIE de la CASUD :

Accompagnement socio-professionnel.

Agriculture et transition écologique

Le Département de La Réunion :



Chambre d’Agriculture :

Stand d’exposition de fleur coupées et de plante en pot.

Office de l'Eau Réunion :

Stand de découverte des secrets de l'eau, une ressource naturelle à préserver Atelier sur les économies d'eau à la maison.



SPL Horizon :

Stand de conseils aux économies d’énergie, en lien avec la rénovation énergétique et thermique.

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :

Stand de découverte de la « Case bioclimatique » et de conseils sur l’adaptation thermique, acoustique et l’aération des logements à La Réunion.

FORMA'TERRA :

Présentation des formations agroécologiques (paysage, environnement, eau).

GPFP (Groupement des Producteurs de Fleurs Péï) :

Stand de présentation du métier horticulteur et des outils.

Atelier de composition florale.

SPL EDDEN :

Stand de bouturage de mini fascine et de tressage de branches de goyavier.

ADICA (Association pour le développement et l’insertion à Cambuston) :

Stand d’exposition du savoir-faire artisanal à partir de palettes et de bois de goyavier.

Atelier de fabrication d'un petit pot en palettes et en bois de goyavier.

Un événement en partenariat avec Pôle Emploi, la CASUD, la Mission Locale Sud, le CCAS de l’Entre Deux, la CAF, la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

