La CIVIS organise, ce mercredi 19 octobre 2022, dans le cadre de son Plan local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE),



La 1ère édition du Forum des Métiers de l’Uniforme



L’objectif de cet évènement est de promouvoir les métiers de l’uniforme auprès des bénéficiaires du PLIE, des lycéens, des jeunes diplômés et du grand public.



Les participants pourront s’informer, échanger, découvrir les métiers, les conditions d’accès, les dates des concours d’entrée et même participer à des démonstrations, dans les espaces d’information, de conférence et de démonstration.



Afin d’offrir aux participants une offre la plus pléthorique et complète possible, de nombreux corps de métiers et institutions seront représentés, notamment :



L’armée de terre, la Marine Nationale, la gendarmerie nationale, la police nationale, la police aux frontières, la Douane, l’administration pénitentiaire, la Croix rouge, le CNARM, la Région Réunion, Ladom. La manifestation se tiendra de 9h00 à 13h00 au sein du Gymnase de Bois d’Olives à Saint-Pierre.



La CIVIS..