Forum des Solidarités : Pour lutter ensemble contre la précarité énergétique

Le Département et EDF se sont retrouvés ce jeudi 23 février dans l’Hémicycle du Palais de la Source pour une deuxième édition du Forum des Solidarités.



Le coup d'envoi du Forum des Solidarités a été donné par le président du Département Cyrille Melchior et le directeur clientèle d’EDF Réunion, Jérôme Zielinsky, en présence de la Conseillère départementale Eglantine Victorine, des travailleurs sociaux de la Collectivité, et des partenaires tels que les Caisses Communales d’Actions Sociales (CCAS), la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), les associations qui œuvrent dans le domaine des solidarités, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL).



Ce rendez-vous des solidarités a pour objectif d’informer et d’échanger sur les leviers et outils visant à accompagner les familles en difficulté dans le paiement de leur facture d’énergie et les aider à maitriser leur consommation. Comme en 2019, ce sont plusieurs rencontres qui sont prévues aux 4 coins de l’île.

« Au 1er février 2023, le coût de l’électricité a enregistré une hausse importante, en moyenne de 15%. Certes, nous sommes loin des 99,2% d’augmentation qui auraient pu être répercutés sur les factures sans le bouclier tarifaire. Mais force est de constater que nous voyons déjà les conséquences de cette hausse, que ce soit dans de nombreuses professions et dans les foyers réunionnais où la précarité énergétique accable bon nombre de familles, notamment au sein des 36% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté », a précisé en ouverture Cyrille Melchior.



Un constat confirmé par Jérôme Zielinsky qui évoque un « sujet essentiel ». « Cette hausse est importante pour tous les budgets. EDF est très engagé dans la lutte contre la précarité énergétique, que ce soit par la mobilisation de nos conseillers, la sensibilisation aux écogestes, l’accompagnement à la maitrise énergétique ou encore l’innovation numérique via le compteur numérique et e.quilibre », détaille le directeur clientèle d’EDF Réunion.



Cette rencontre pour lutter contre la précarité énergétique a permis d’ouvrir les débats avec des tables rondes sur les solutions d’économie d’énergie ; les dispositifs d’accompagnements solidaires et le digital au service de la Solidarité.

« Il s’agit donc dans ce contexte défavorable de faire émerger un partenariat transversal fédérant tous les acteurs du territoire autour de deux axes, l’aide au paiement des facture d’énergie et l’accompagnement à la maîtrise de l’énergie », précise le Président du Département qui rappelle l’engagement de l’institution dans ce domaine.



Concernant l’aide au paiement, le Département s’appuie sur le Fonds de Solidarité pour le Logement, un dispositif qui permet d’accorder des aides aux familles en difficulté pour le paiement des factures d’électricité. Cela représente 1 000 dossiers par an pour une aide d’un montant moyen de 250 euros par bénéficiaire. Le Département accompagne également les bénéficiaires du chèque énergie et les travailleurs sociaux aident les ménages les plus précaires afin d’obtenir une aide financière individuelle.



En ce qui concerne le second axe, celui de la maîtrise de l’énergie, le Département participe à l’animation du Comité de lutte contre la précarité énergétique et la mise en œuvre du Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME).

« Ce travail d’accompagnement doit aussi être mené au plus près de la population pour qu’il soit efficace. C’est la raison pour laquelle le Département a renforcé sa démarche « d’aller vers » avec le lancement d’une caravane d’accès aux droits qui vise notamment à informer des dispositifs d’aide et de lutte contre la précarité énergétique. En 2023, ce sont 3 caravanes qui sillonneront l’île dans les coins les plus reculés de notre territoire », annonce Cyrille Melchior.



Les rendez-vous des Solidarités



4 sessions de débats et d’ateliers pratiques sont au programme avec le premier qui s’est déroulé ce jeudi 23 février à Saint-Denis - Hémicycle, hôtel de la Source.

Les autres rendez-vous :

- Le vendredi 24 février à Saint-Leu - Salle des fêtes Foirail

- le lundi 27 février au Tampon - Salle Dassy

- le mardi 28 février à Bras-Panon - Salle polyvalente du champ de foire