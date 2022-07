Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Forum de la primo-accessibilité étudiante au Téat Champ Fleuri





La bourse départementale, régionale ou nationale, qui peut en bénéficier ? Quel est le montant de l’aide ? Ou encore comment faire sa demande ? Autant de questions que les étudiants sont venus poser aux différents partenaires de la mobilité présents au Téat de Champ-Fleuri. Le 6ème forum primo-mobilité étudiante a accueilli les lycéens, futurs bacheliers et leurs parents pour cette journée d’information. Thierry Maillot, responsable des services Bourses au Département de La Réunion, était présent aux côtés de ses équipes pour distiller les précieux conseils et orienter les candidats à la mobilité pour l’année 2022-2023.



Outre la présentation des différents dispositifs, plusieurs points d’informations ont permis à chacun d’individualiser ses demandes. Depuis plusieurs années, le Département s’engage, conformément aux recommandations européennes, en faveur des étudiants candidats à la mobilité sur le territoire national ou au sein de l’Union Européenne. Il s’agit d’informer et de sensibiliser le public sur les procédures administratives et logistiques. Les 4 principaux partenaires acteurs de la mobilité estudiantine se sont mobilisés. Un guichet unique qui a permis aux étudiants de déterminer ou de finaliser leur choix. Etaient présents, le CROUS pour le dossier social étudiant et la bourse nationale ainsi que pour le logement, LADOM pour le passeport mobilité, la Région pour les aides à la 1ère installation et équipement et le Département pour l’allocation de scolarité et les logements CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris).



Pour rappel, en 2021, le Département est intervenu à hauteur de 19 M€ (bourse, allocation de scolarité, logement) en direction de 11 000 étudiants. La même année, la Collectivité a également mis en place une aide exceptionnelle, dite de résilience, de 500 € par étudiant pour plus de 3000 étudiants en mobilité. Il s’agissait de les accompagner et de les soutenir dans un contexte de crise sanitaire sans précédent.



