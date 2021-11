Forum de la création-reprise d'entreprises ce vendredi

La Commune du Tampon organise, en partenariat avec la CASUD et le Pôle Emploi du Tampon, un « Forum de la création-reprise d’entreprises » à destination des porteurs de projet et entreprises nouvelles du Tampon le vendredi 26 novembre 2021, de 9h à 14h30 au Parc Jean de Cambiaire.



Pour ce forum, la Commune souhaite mettre en avant le réseau de partenaires qui accompagnent et/ou financent les créateurs d'entreprises sur le territoire.



Les porteurs de projets et chefs d'entreprises pourront ainsi échanger avec les partenaires et avoir le panel des accompagnements possible en fonction de leur situation et de leur projet.



Seront présents sur le forum : Pôle Emploi, CASUD, Ordre des Experts-Comptables, Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre d'Agriculture, ADIE, Initiative Réunion, CAE Possible, REUSIT.