Forum de la création d'activité : CitésLab dan'kartier

Tu as envie de créer ton entreprise mais tu ne sais pas par où commencer ? Rejoins-nous au forum de la création d’activité et révèle ton talent !



Rendez-vous le vendredi 14 octobre 2022 de 9h à 12h au gymnase de Bois d’Olives, rue Laurent Vergès 97410 Saint-Pierre.



La CIVIS, à travers son dispositif CitésLab, proposera lors de cette matinée, un espace de rencontres et d’échanges sur la création d’entreprise. Deux ateliers seront organisés sur les thèmes de l’accompagnement et du financement de projets. .

N’hésitez plus, venez nombreux au forum de la création d’activité ce vendredi.