C’est devant plus de 300 personnes, que s’est tenu ce mercredi 22 septembre au MOCA le forum de la confiance Inter-Réseaux Saint-Denis 3.



Des ateliers d’échanges autour du thème de l’éducation et plus particulièrement l’éducation prioritaire, autour des nouvelles méthodologies d’enseignement ont rythmé la matinée.



" Je suis moi-même enseignante de métier. C’est la raison pour laquelle l’éducation me tient particulièrement à cœur. C’est la priorité de notre gouvernance. Nous serons aux côtés des enseignants afin de travailler ensemble dans les meilleures conditions. D’ailleurs, à bien y regarder, notre équipe est composée pour un tiers d’enseignants. C’est dire notre engagement à vos côtés. "



Céline SITOUZE, Vice-Présidente de la Région Réunion, Déléguée à l’Education