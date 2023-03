Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Forum Territorialisé Sud Est : L’accès aux droits une priorité pour le Département

Après les trois premières rencontres qui se sont déroulées dans l’Est, le Nord et l’Ouest, c’est du côté du Sud Est que les services du Département se sont déplacés ce mardi 28 mars. Objectif, « aller vers » les habitants du Tampon et de l’Entre-Deux avec la thématique retenue pour cette matinée « l’accès aux droits » avec les différents partenaires présents. Un forum qui a remporté un grand succès, plus de 300 personnes ont fait le déplacement.



Stands d’information, espaces d’animations ou encore ateliers pour les publics… c’est l’offre proposée par le Conseil Départemental et ses partenaires dont la commune du Tampon qui accueillait la manifestation. C’est en effet sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres que les publics en difficulté à la recherche de solutions d’insertion ont pu s’informer des différents dispositifs qui permettent de s’insérer, de sécuriser son parcours de vie, de se loger et d’être en bonne santé. De nombreux visiteurs dont une majorité de jeunes en quête d’un avenir meilleur.



« Je rappellerai tout d’abord que l’organisation de forums territorialisés est un des axes majeurs d’actions prévues dans le cadre du Programme départemental d’insertion 2022 – 2024…. Ce PDI, en lien avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, fixe donc parmi ses objectifs une orientation réelle et adaptée de l’ensemble des bénéficiaires du RSA afin de tracer, ensemble, le chemin d’une insertion réussie et durable », a expliqué Augustine Romano, 10ème Vice-présidente du Département et Vice-présidente de la Commission des Solidarités et de la Cohésion Sociale. La Vice-présidente était accompagnée de Jacquet Hoarau, 1er adjoint au Maire du Tampon, de Bachil Vally, maire de l’Entre-Deux, des Vice-présidentes du Département Mesdames Laurence Mondon et Camille Clain ainsi que d’Alain Lazarre, directeur du Pôle Emploi du Tampon.



Un forum de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud-Est qui répond également à une volonté « d’aller–vers » un public en grande difficulté à l’image de la caravane d’accès aux droits et à l’information également présente ce jour. Ainsi, le stand du Département a présenté le panel de mesures mobilisables tout au long du parcours d’insertion, de l’accompagnement social à la démarche d’insertion professionnelle, grâce notamment au dispositif R+ qui allie la formation mais aussi l’emploi ou encore la mobilité.



« Je veux aussi saluer nos partenaires qui ont proposé des ateliers de démonstration et de confection d’objets artisanaux. Il est important de consacrer du temps à ce type d’activité source d’enrichissement humain, et personnel. L’enjeu de l’insertion est un défi collectif qui mobilise et doit mobiliser toutes les énergies », a encore précisé Augustine Romano.









Dans la même rubrique : < > Présentation des investissements en engins et matériels pour le SDIS de La Réunion - 2023 ​Maison d’accueillants familiaux : une nouvelle structure à la Ravine des Cabris